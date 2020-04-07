«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2020 году отремонтируют более 12 тысяч трансформаторных подстанций и 47 тысяч километров воздушных ЛЭП

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приступили к реализации ремонтной программы 2020 года - одной из ключевых составляющих подготовки к сезону осенне-зимнего периода (ОЗП). Основная часть ремонтных работ стартует по окончании очередного ОЗП, когда появляется возможность вывода оборудования в ремонт, и завершаются к началу октября.

Напомним, в пятницу на заседании Оперативного штаба генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский указал всем дочерним компаниям на необходимость жестко соблюдать сроки подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и обеспечить исполнение всех пунктов утвержденных ремонтных и критической части инвестиционных программ вне зависимости от текущих условий.

Согласно плану, в течение года энергетики проведут капитальный ремонт 12,2 тысяч трансформаторных подстанций и 47 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ, в рамках которого будет заменено свыше 55 тысяч опор. Ремонт оборудования запланирован и на центрах питания классом напряжения 35-110 кВ. 31,2 тысяч га просек воздушных ЛЭП 0,4-110 кВ будут расчищены от древесной и кустарной растительности. На эти цели будет направлено 6,1 млрд. рублей.

Наибольшие объемы капитального ремонта воздушных линий 0,4-110 кВ запланированы в филиалах «Нижновэнерго» (9, 5 тыс км), «Кировэнерго» (5,4 тыс км), «Тулэнерго» (4,5 тыс. км), «Владимирэнерго» (4,1тыс. км), «Воронежэнерго» - (2 тыс. км) , «Смоленскэнерго» (1,5 тыс. км), «Тверьэнерго» (1, 1 тыс. км).

Работы охватят целый ряд центров питания классом напряжения 110 кВ, играющих важную роль в обеспечении надежного электроснабжения своих регионов. В их числе подстанция ГПП-2 в Липецкой области, снабжающая электроэнергией порядка 22 тысяч жителей и ряд социально-значимых объектов областного центра, объекты Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших металлургических предприятий России, Липецкий завод гусеничных тягачей, выпускающий военную технику для вооруженных сил России и других стран. А также подстанция «Ровеньки» в Белгородской области, питающая 10 тысяч жителей административного центра и прилегающих населенных пунктов Ровеньского района и Ровеньской маслосырозавод. Предприятие выпускает до 200 наименований молочной продукции и в ближайшее время после дополнительной модернизации и расширения может стать крупнейшим заводом в России по переработке молока.

В Республике Марий Эл отремонтируют подстанции «Сернур» и «Советск», обеспечивающие электроэнергией в общей сложности 106 населенных пунктов и более 12 тысяч потребителей Сернурского и Советского районов, крупные объекты АПК и производственные предприятия, в том числе - ООО «Птицефабрика Акашевская», ООО «Птичий двор», ООО «Ронгинский карьер». В Брянской области ремонт пройдет на подстанции «Аксинино», снабжающей электроэнергией одноименную нефтеперекачивающую станцию магистрального нефтепровода АО «Транснефть- Дружба». В Кировской области – на подстанции «Яранск», одном из ключевых центров питания юго-западной части региона, в число потребителей которой входит Яранская птицефабрика - крупнейшее региональное птицеводческое предприятие яичного направления.

В Тверской области запланирован капитальный ремонт воздушных линий 110 кВ «Лихославль – Левошинка» и «Барановка – Левошинка» с отпайками на ПС «Калашниково», являющихся транзитными линиями системного значения и обеспечивающих электроснабжение Лихославльского участка Октябрьской железной дороги. В Кировской области пройдут ремонты на ВЛ-110 кВ «Вятские Поляны-Сосновка-1». Он ее зависит энергоснабжение сразу нескольких крупных подстанций 35-110 кВ, питающих 30 населенных пунктов с населением более 32 тысяч человек и ряд крупных объектов и учреждений, в том числе - ООО "ИКЕА Индастри Вятка" и, ФГКУ Комбинат "Ударник" Росрезерва.

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Фото предоставлено Россети Центр