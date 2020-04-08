Все услуги «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» можно получить онлайн

Для этого нужно воспользоваться дистанционными сервисами компаний. Как показывает практика, их популярность у потребителей стабильно растет. Из 23,7 тысяч обращений, принятых «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в последнюю неделю марта, более 20 тысяч были направлены с помощью интерактивных сервисов и поступили через Контакт-Центр.

«Электроэнергетика – один из базовых компонентов системы жизнеобеспечения населения. Поэтому в условиях введенного на период осложненной эпидемиологической обстановки ограничения на социальную активность мы считаем принципиально важным постоянно оставаться с потребителями на прямой связи. Обеспечивать им все условия для того, чтобы без каких-либо ограничений пользоваться всеми нашими услугами», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В удаленном формате доступны все услуги, предоставляемые энергетиками. Подать заявки на услуги в электронном виде можно через личный кабинет на официальном сайте компаний http://www.mrsk-1.ru и http://www.mrsk-cp.ru, а также через портал «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/. Для этого потребителю необходимо зарегистрироваться, указав категорию пользователя, почтовый адрес, логин и пароль. А после активации - добавить объект подключения, заполнить специальную форму заявки и прикрепить копии документов. Также подать заявки на услуги компаний возможно через мобильное приложение группы компаний «Россети».

Самостоятельно узнать о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения потребители «Россети Центр» также могут на сайте компании в разделах «Информация об отключении» (сообщить об отключениях) и «Спецпроекты», (баннер «Передача сообщений об отключениях электроэнергии), либо через приложение Viber, направив текстовое сообщение на номер +7 (915) 38-000-38. Потребители «Россети Центр и Приволжье» - на сайте компании в разделе «Плановые и аварийные отключения электроэнергии», либо через приложение Viber и WhatsApp, направив текстовое сообщение на номер +7 (920) 05-05-777.

Также по вопросам отключения и качества электроэнергии можно обращаться на портал группы компаний «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Оперативно получить информацию о деятельности компаний можно через социальные сети и Контакт-центр «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», круглосуточно принимающий звонки от граждан по бесплатному прямому номеру 8-800-5050-115 или 13-15 (для стационарных телефонов).

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Фото предоставлено Липецкэнерго