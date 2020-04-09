2020-04-09T13:51:52+03:00
Экономика

Электроснабжение 6000 медучреждений в 20 регионах страны – на особом контроле у специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

В период сложной эпидемиологической обстановки специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» взяли под усиленный контроль подачу электроэнергии объектам здравоохранения
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В зоне операционной ответственности энергокомпаний – более 200 инфекционных больниц и отделений и порядка 6000 медучреждений, предназначенных для обеспечения медицинской помощью населения.

Предмет особого внимания энергетиков – 15 обсерваторов для зараженных короновирусной инфекцией, оперативно развернутых в регионах. В Орловской области обсерваторы функционируют на базе больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко и Кромской ЦРБ. Еще один обсерватор - на базе оздоровительного лагеря «Ветерок» - находится в завершающей стадии развёртывания. В Белгородской области обсерватор на 180 мест действует в санатории «Красная Поляна» в Валуйском районе, в Брянской области – в госпитале ветеранов войн, в Воронежской области - на базе отдыха «Немецкая слобода» в Рамонском районе.

Два обсерватора развернуты в Ярославле – пациентов принимают на базе городской инфекционной больницы и клинической больницы № 3, и в Тамбове - на базе ТОГКУ "Центр межрегиональных связей" и Городской инфекционной больницы. Также два обсерватора работают в Кировской области. В Липецкой области действует Данковский обсерватор. По одному обсерватору функционируют в Калужской и Владимирской областях и Республике Марий Эл. Кроме того, энергетики осуществляют электроснабжение стройплощадки модульного инфекционного центра на 140 мест, возводимого в Нижнем Новгороде Министерством Обороны РФ.

На важность сохранения на особом контроле подачи электроэнергии медицинским учреждениям в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановке указывал генеральный директор ГК «Россети» Павел Ливинский. Все структурные подразделения «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» строго соблюдают поручения главы группы компаний.

«Сегодня медучреждения находятся на передовой борьбы с эпидемией. Обеспечивая их надежное и бесперебойное электроснабжение, мы вносим вклад в оказание качественной медицинской помощи, функционирование систем жизнеобеспечения, от которых сегодня во многом зависит, как быстро удастся победить болезнь», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Напомним, по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для профилактики распространения вирусной инфекции нерабочие дни в России продлены до конца апреля. Во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» усилен контроль за функционированием объектов электросетевого комплекса. В период нерабочих дней на дежурстве с целью обеспечения надежной работы энергосистемы 20 регионов страны находятся 1388 бригад «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе 4325 человек и 1648 единиц техники. В их распоряжении находятся резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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