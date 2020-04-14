2020-04-13T18:58:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 14 апреля 2020: липчане не смогут пойти на службу в храм

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 14 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане не смогут присутствовать в храмах на богослуженииЛипчане не смогут присутствовать в храмах на богослуженииФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последние новости о коронавирусе в Липецке на 14 апреля 2020 года. В Липецкой области ограничили посещение храмов и монастырей во время проведения богослужений. Соответствующее предписание вынес руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев. Причина тому - ситуация с коронавирусом в регионе. В течение последних 6 дней каждый день подтверждаются новые случаи заболевания.

При этом священнослужители, члены приходского собрания и лица, необходимые при совершении богослужений, могут присутствовать в храмах. Все, кто находится на приходе, должны быть в медицинских масках. Также находящимся в храме нужно стараться соблюдать дистанцию в 1,5 м. Дезинфицировать помещения минимум 2 раза в день.

Глава Липецкой митрополии Арсений попросил священнослужителей срочно проинформировать прихожан о принятом решении. Липчанам рекомендуют молиться дома. Кстати, для православных организуют онлайн-трансляцию богослужений в праздники.

- Милость Божия да пребудет со всеми Вами, - обратился к липчанам митрополит Липецкий и Задонский Арсений. - Будьте мужественны и крепки в молитве, потому что радость грядущего праздника превыше любых временных скорбей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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