Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: освящать куличи на Пасху будут в магазинах

13 Апр 2020 2020-04-13T16:36:07+03:00

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В это воскресенье, 19 апреля, православные христиане будут отмечать Пасху. Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом липчан просят не посещать храмы. Для тех, кто захочет участвовать в богослужениях, организуют онлайн-трансляцию. Кстати, освящение куличей в этом году тоже пройдет по-новому.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского и рынка и ценовой политики, пасхальные куличи могут освящаться в предприятиях торговли, перед их продажей. По словам начальника управления Юрия Букреева, руководителям магазинов рекомендовали пригласить представителей духовенства, чтобы совершить обряд. При этом они должны проинформировать покупателей, какая продукция освящена. Руководители нескольких крупных сетевых магазинов уже готовы начать такую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU