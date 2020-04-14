Медицинская помощь в Липецке для людей с легкой формой течения COVID-2019: больных переводят домой под личную ответственность, вплоть до уголовной

В Липецке больных коронавирусом переводят на домашнее лечение согласно утвержденному приказу Минздрава. В настоящее время одного человека с легким течением Covid-19 в Липецке уже отправили лечиться на дому.

Кто может лечиться от коронавируса дома и на каких условиях, объяснили в областном управлении здравоохранения. Главный фактор – отсутствие высокой температуры и одышки. Также должно быть удовлетворительное насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии.

Если врачи решают, что больному можно лечить вирус дома, то пациент подписывает согласие на оказание медицинской помощи на дому и обязуется соблюдать режим изоляции. В случае если дома температура поднимется выше 38.5, станет трудно дышать, появится одышка или усилится кашель – больной должен сразу вызвать врача или скорую.

Также врачи должны людей, которые живут вместе с больным коронавирусом, что им нужно временно переехать. Если кто-то из них нарушит правила и заразит других – последует наказание по статье 236 УК – до двух лет тюрьмы.

Лечиться от коронавируса дома не разрешат людям старше 65 лет, с хроническими болезнями сердца и легких, диабетом, а также беременным. Люди из тех же категорий не могут жить в одной квартире с зараженным.

Кроме этого на домашнее лечение не будут переводить детей до 3 лет, и детей с признаками ОРВИ или хроническими заболеваниями.