Коронавирус в Липецке, новости на 14 апреля 2020 года: у 158 человек подозревают COVID-19

14 Апр 2020 2020-04-14T15:58:34+03:00

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По состоянию на 15.00 14 апреля в Липецке в инфекционной больнице находятся 158 человек с подозрением на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, среди них 10 детей. Днем ранее этот показатель был меньше - 90 липчан. В обсерваторе Данкова - 6 жителей региона. Еще 461 человек находятся на строгом домашнем карантине. Ежедневно за их состоянием следят медики. Симптомов ОРВИ у них не выявили. Кстати, 1 пациент получает лечение на дому - у него легкая форма заболевания.

Этим утром стало известно о новых случаях заражения инфекцией. COVID-19 подтвердился еще у 5 липчан. Так, в Липецкой области 62 человека больны коронавирусом. 12 жителей региона выздоровели.

Кстати, в Липецке вводят дополнительные меры защиты в магазинах и на рынках. Предприниматели должны установить специальные экраны и разлиновать зоны у касс. А продавцы на рынке обязаны работать в медицинских масках.

ИСТОЧНИК KP.RU