Игорь Маковский оценил готовность Липецкэнерго к действиям в нештатных ситуациях

В ходе рабочей поездки в Липецкую область генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский проверил сроки выполнения работ по осуществлению технологического присоединения социально-значимых объектов, а также техническую оснащённость персонала и выполнение производственных планов.

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В ходе визита глава электросетевой компании оценил готовность оперативного персонал филиала «Россети Центр Липецкэнерго» и АО «Липецкая городская энергетическая компания» к ликвидации возможных технологических нарушений. Так, в ходе специально проведённой отработки оперативных действий по условному восстановлению ряда социально-значимых объектов было мобилизовано 8 оперативно-восстановительных бригад, 18 человек, 6 единиц техники, в том числе 3 резервных источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 300 кВа.

Результаты состоявшейся проверки подтвердили готовность энергетиков филиала «Россети Центр Липецкэнерго» к эффективному взаимодействию с субъектами электроэнергетики при ликвидации технологических нарушений.

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На важность сохранения подачи электроэнергии медицинским учреждениям и социально-значимым объектам в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановке указывал генеральный директор ГК «Россети» Павел Ливинский. Все структурные подразделения «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» строго соблюдают поручения главы группы компаний.

Высокую оценку получила и деятельность энергетиков по технологическому присоединению медицинских учреждений в зоне операционной ответственности филиала.

Так, в Липецкой области специалистами «Россети Центр Липецкэнерго» в кратчайшие сроки, в течении нескольких дней, выполнен комплекс необходимых работ по технологическому присоединению фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), и врачебных амбулаторий (ВАП) в удаленных селах. Это пример качественной реализации задач, поставленных руководством компании.

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«Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения лечебных учреждений во всех 20 регионах присутствия компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья» - ключевой приоритет нашей работы. Этим мы вносим вклад в оказание качественной медицинской помощи, функционирование систем жизнеобеспечения. Кроме того, благодаря строительству современных медицинских модулей жители Липецкой области смогут получать доврачебную и экстренную помощь на новом уровне»», - отметил Игорь Маковский, генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».

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Фото предоставлено Липецкэнерго