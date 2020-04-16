Пропуска в Липецке в период самоизоляции: люди жалуются на нехватку времени

С пятницы, 17 апреля, в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Арьамонов. Причина таких мер - борьба с распространением коронавируса в области. Почему именно эти города? Из-за неблагоприятной эпидобстановки. По информации пресс-службы региональной администрации, там были зафиксированы основные очаги распространения инфекции, а также есть предпосылки к резкому росту заболеваемости.

Напомним, чтобы получить пропуск, нужно позвонить на бесплатный номер 8-800-450-48-58, ввести через набор в телефоне серию и номер паспорта или дождаться ответа оператора. При звонке с сотового придет смс с кодом, со стационарного телефона цифры продиктует автоответчик.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ ПРОПУСК

На поход в магазин или аптеку дается 1 час. Для посещения банка, почты, госучреждения - 2 часа. Медицинского или ветеринарного учреждения - 6 часов. Для поездки на дачу или доставки продуктов родственникам отводится 2 часа. Получение бытовых услуг - 2 часа. Это парикмахерские, химчистки и тд. В день на 1 человека можно оформить 2 любых пропуска. По дням ограничений нет.

Кстати, в настоящее время систему цифровых пропусков тестируют в Задонске. У жителей уже появились вопросы относительно нововведения. Есть и жалобы. Липчане пишут в соцсетях, что 2 пропуска в день - это мало. А также, что им не хватает отведенного времени.

ЖАЛОБЫ НА НОВУЮ СИСТЕМУ

- Один час дали сегодня на магазин и аптеку, - пишет Татьяна. - Мне до города ехать 10-15 минут. В аптеке я не одна, минут 15 стояла в очереди и то я считаю, что это быстро! Бывало и хуже, просто тогда на часы не смотрели. В магазине бегала бегом, много чего забыла купить. Возвращалась я домой, не уложившись в этот час. Если остановили, получается штраф? Один час это очень мало.

Власти отвечают, что полицейские будут вести себя лояльно, особенно в первые дни. Даже если кто-то опоздает на 5 минут. Разумеется, регулярно нарушать режим не стоит. Тем, кто не успевает уложиться в указанное время, власти советуют заказать второй пропуск. Например, один - чтобы дойти до магазина, а второй - перед обратной дорогой. Аналогичная ситуация с дачей. При этом по дороге на дачу или обратно разрешается зайти в магазин.

- Пойди в магазин - пропуск, обратно вернуться домой - ещё один пропуск: лимит исчерпан. Почему лимит два пропуска на день? - недоумевает Никита.

Еще один вопрос, волнующий липчан - как быть с детьми, которых не с кем оставить дома. Ранее говорилось о том, что ребенок до 14 лет должен находиться на улице в сопровождении родителя. В таком случае пропуск ему не нужен. Но с ребенком семья может посещать только детский сад или медицинское учреждение. Как пояснили "КП-Липецк" в пресс-службе региональной администрации, в разъяснения постановления вносятся изменения. Действительно, пропуск для жителей до 14 лет не требуется. А если ребенка не с кем оставить дома, а нужно срочно сходить, к примеру, в магазин, чадо можно взять с собой.

Также многие интересовались, что делать, если на садовом участке нет связи, как заказать пропуск? Ответ прост - добраться до места, где есть связь и заказать оттуда. А вот липчанин Максим засомневался в безопасности передачи паспортных данных:"Мошенников тысячи, перехватят паспортные данные и оформят на тебя какой-нибудь кредит". Как уже ранее писали в "КП-Липецк", у некоторых жителей Задонского района система не смогла распознать и принять серию и номер паспорта. Другие ждали пропуск около получаса.

Узнать более подробно, кто может получить цифровой пропуск и как он действует можно здесь.