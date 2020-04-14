Пропуска в Липецке в период самоизоляции: кто может получить и как они действуют

Как и обещали, в Липецке ужесточили режим самоизоляции и ввели электронные пропуска. Кому нужно получить пропуск во время самоизоляции в Липецке, как он действует и для чего он нужен, пояснили в администрации области.

Власти обошлись без фанатизма: чтобы вынести мусор и выгулять собаку пропуск не нужен. Также электронные пропуска не нужны тем, кто продолжает работать там, где официально разрешено – для этого есть справка от предприятия.

В каких случаях нужно заказывать электронный пропуск.

Для похода в магазин или аптеку. Для посещения банка, почты или государственных учреждений. Если нужно в больницу, поликлинику или к ветеринару. Для поездки на дачу или доставки кому-то товаров первой необходимости. Для получения бытовых услуг – сходить в парикмахерскую, например.

Как получить электронный пропуск.

Нужно позвонить на бесплатный номер 8-800-450-48-58, ввести через набор в телефоне серию и номер паспорта или дождаться ответа оператора. При звонке с сотового код пропуска придет в смс, при звонке со стационарного телефона цифры продиктует автоответчик.

Как использовать электронный пропуск.

Выходя из дома нужно взять с собой паспорт и код пропуска. На улице при необходимости предъявить паспорт и код проверяющим сотрудникам полиции или Росгвардии.

Памятка про электронные пропуска на самоизоляции в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Нужен ли пропуск для передвижения на машине – да, нужен, правила те же.

Как долго действует пропуск и сколько раз в день можно брать.

Электронный пропуск во время самоизоляции в Липецке действует от 1 до 6 часов с момента получения. Время зависит от цели выхода на улицу. Один человек может получить не больше двух пропусков в день. Как только истекает срок действия пропуска. Находиться вне дома нельзя.

Что будет если выйти без пропуска.

Наказание по административной статье 20.6.1 КоАП – невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности. Штрафы для граждан до 30 000 рублей, для должностных лиц и ИП – до 50 000 рублей, для юридических – до 300 000 рублей.

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