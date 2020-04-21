Сотрудники «Россети Центр» осветили «Рубежи воинской доблести» в Липецкой области

В преддверии 75-летия Великой Победы специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» выполнили комплекс мероприятий по освещению четырех памятных знаков «Рубеж воинской доблести» на территории Воловского, Тербунского и Долгоруковского районов Липецкой области. Для осуществления технологического присоединения исторических объектов энергетики построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ и ответвления до пунктов учёта электроэнергии.

Один из монументов возведен у села Волово, носящего звание населенного пункта воинской доблести, и будет виден с автомобильной федеральной трассы М-4. Еще один – в деревне Мишино Воловского района. Третий - в селе Каменка Тербунского района, а четвертый в – селе Стрелец Долгоруковского района. В годы Великой Отечественной войны эта местность стала одним из последних рубежей отступления советских войск к Москве. В результате ожесточенных боев враг был остановлен, а Красная Армия перешла в наступление. Жители Липецкой области свято хранят память о тех событиях, передавая из поколения в поколение историю войны. Торжественное открытие стел запланировано в рамках мероприятий, посвященных празднованию юбилея Великой Победы.

«Мы помним и гордимся воинами, которые отдали свои жизни, защищая Родину от врагов. Задача по освещению памятников стала для нас не только технической, но и патриотической, подразумевающей сопричастность к исторической памяти и благодарность к тем, кто воевал за свободу Отечества. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась», – отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено Липецкэнерго