2020-04-23T09:56:40+03:00
Экономика

"Россети Центр Липецкэнерго" модернизирует уличное освещение в муниципалитетах Липецкой области

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» совместно с муниципалитетами проводит активную работу по модернизации систем уличного освещения на территории Липецкой области
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Обновление линий осуществляется в рамках региональной стратегии комплексной модернизации сетей освещения, призванной сократить потребление электроэнергии, улучшить освещённость населённых пунктов, а главное - сделать жизнь жителей более комфортной и безопасной.

За первые три месяца текущего года с целью дальнейшего совершенствования систем уличного освещения энергетики выполнили объектную замену 192 светильников. До конца года этими работами будут охвачены Данковский, Елецкий, Измалковский, Краснинский, Лебедянский и Лев-Толстовский районы. В общей сложности светлее станет еще в 60 населенных пунктах региона.

В 2019 году, энергетики обеспечили качественное уличное освещение для 20 499 жителей в 57 населенных пунктах Добровского, Добринского, Становлянского, Тербунского и Измалковского районов. В ходе работ специалисты филиала заменили морально устаревшие лампы накаливания и ртутные лампы на современные светодиодные, а также внедрили системы учета электроэнергии и управления освещением. В частности, установили 650 светодиодных уличных фонарей и 60 шкафов учета и управления освещением, позволяющих не только контролировать расход электроэнергии, но и оперативно регулировать освещенность улиц, составлять гибкие графики автоматического включения света с наступлением вечера. На ранее неосвещенных улицах построено 45 километров новых линий с применением самонесущего изолированного провода (СИП), обладающего повышенными характеристиками безопасности. Всего за 2,5 года реализации стратегии Липецкэнерго модернизировало 4,6 тыс светильников и построило 199 километров новых линий наружного освещения.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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