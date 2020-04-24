2020-04-23T20:51:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 24 апреля 2020: в понедельник объявят, когда откроют непродуктовые магазины

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 24 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области могут открыть непродовольственные магазиныВ Липецке и области могут открыть непродовольственные магазиныФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последние новости о короновирусе в Липецкой области на 24 апреля 2020 года – в регионе могут разрешить открыть непродуктовые магазины. Накануне, 23 апреля, в областной администрации состоялось заседание оперштаба по недопущению распространения коронавируса. На нем губернатор Игорь Артамонов предложил ослабить режим самоизоляции.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора Владимира Бондарева, основная часть зараженных в области – это лица, вернувшиеся из-за рубежа, либо прибывшие из других регионов. А также те, кто контактировал с заболевшими COVID-19. Масштабного распространения инфекции удалось избежать. Так что снять часть ограничений в данной ситуации вполне допустимый вариант.

Планируется, что работать начнут непродовольственные магазины и предприятия, предоставляющие бытовые услуги. При этом, их будут строго контролировать, а за нарушения отправлять в режим самоизоляции. Окончательное решение по этому вопросу примут на следующей неделе 27 апреля.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, ТЦ и общепит пока точно будут закрыты, как и детские площадки. Спорт на улице запрещен. А режим самоизоляции для людей продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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