2020-04-23T16:11:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: могут открыть непродуктовые магазины

В Липецкой области планируют ослабить режим самоизоляции [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецкой области ослабят режим самоизоляцииВ Липецкой области ослабят режим самоизоляцииФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецкой области хотят ослабить режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщил в этот четверг, 23 апреля, губернатор Игорь Артамонов на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса. По мнению главы региона, можно открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг.

- Регион готов к приему больных, у нас в достатке лекарства, койки, кислород, аппараты ИВЛ, - сообщил губернатор. - Есть проблема экономическая – отсутствие занятости людей, отсутствие дохода, мимо которой мы не можем пройти. Поэтому, так как у нас относительно стабильный темп - 20-25 человек каждый день заболевают, не очень много тяжелых пациентов, мы решили, что можно вывести небольшие магазины с непродовольственными товарами, различные предприятия бытовых услуг.

Игорь Артамонов отметил, что одновременно власти ужесточат контроль за соблюдением санитарных норм. Тех, кто будет игнорировать меры, уйдут обратно на самоизоляцию. Окончательное решение по этому вопросу, а также о разрешении прогулок и занятий спортом на улице примут в понедельник, по итогам выходных.

Напомним, что в регионе у 174 липчан подтвердился коронавирус. В настоящий момент они находятся на лечении в больницах, а у кого болезнь протекает в легкой форме - дома.

В Липецкой области откроют непродовольственные магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: могут открыть непродуктовые магазины
Коронавирус в Липецке, новости на 23 апреля 2020 года: появилась карта заражения COVID-19 по региону
Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: COVID-19 подозревают у 188 человек
Зараженный коронавиурсом пенсионер сбежал из больницы в Липецке
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Липецке из-за закрытия улицы Баумана изменятся схемы движения автобусов
В Липецке полицейские на улице спасли мужчину с приступом эпилепсии
Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра в Липецке
Сбербанк выдаст липчанам кредиты на зарплату под 0% даже если компания не его клиент
Под Липецком пожарные спасли домашнюю скотину
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке 23 апреля 2020: еще 25 человек с Covid-19
За сутки в Липецкой области автоинспекторы поймали 8 пьяных водителей
В Липецкой области пропали пожилые мужчина и женщина – оба дезориентированы
Коронавирус в Липецке, новости на 23 апреля 2020 года: 9-классники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ
В ночь на четверг в Липецке заморозки, а днем сильный ветер
Почти полмиллиарда рублей потратили на строительство 3 детсадов в Липецке
Под Липецком пропал 74-летний пенсионер, может быть дезориентирован
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: девушку оштрафовали на 10000 рублей за поход в магазин
Коронавирус в Липецке, новости на 22 апреля 2020 года: приостановлена работа завода по производству картофеля фри
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецкой области: храмы Ельца получили предупреждение за службы с людьми
Количество зараженных коронавирусом в Липецке, на 22 апреля 2020 года: под подозрением 172 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 22 апреля 2020 года: за сутки тест на COVID-19 взяли у 536 человек