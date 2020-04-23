Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: могут открыть непродуктовые магазины

23 Апр 2020 2020-04-23T16:11:18+03:00

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В Липецкой области хотят ослабить режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщил в этот четверг, 23 апреля, губернатор Игорь Артамонов на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса. По мнению главы региона, можно открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг.

- Регион готов к приему больных, у нас в достатке лекарства, койки, кислород, аппараты ИВЛ, - сообщил губернатор. - Есть проблема экономическая – отсутствие занятости людей, отсутствие дохода, мимо которой мы не можем пройти. Поэтому, так как у нас относительно стабильный темп - 20-25 человек каждый день заболевают, не очень много тяжелых пациентов, мы решили, что можно вывести небольшие магазины с непродовольственными товарами, различные предприятия бытовых услуг.

Игорь Артамонов отметил, что одновременно власти ужесточат контроль за соблюдением санитарных норм. Тех, кто будет игнорировать меры, уйдут обратно на самоизоляцию. Окончательное решение по этому вопросу, а также о разрешении прогулок и занятий спортом на улице примут в понедельник, по итогам выходных.

Напомним, что в регионе у 174 липчан подтвердился коронавирус. В настоящий момент они находятся на лечении в больницах, а у кого болезнь протекает в легкой форме - дома.

В Липецкой области откроют непродовольственные магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU