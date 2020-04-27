2020-04-26T23:36:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 27 апреля 2020: количество заразившихся перевалило за 300

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 27 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Количество заразившихся коронавирусом в Липецкой области достигло 306. По данным к 27 апреля, 65 человека выздоровели, двое умерли, 240 больны. За минувшие сутки инфекцию выявили у 22 липчан: в областном центре - 17, в Чаплыгинском районе - два, по одному в Воловском, Грязинском и Данковском районах.

Ранее администрация Липецка сообщила, что для больницы закупили 60 фармацевтических холодильников более чем на 2,3 миллиона рублей. Современное оборудование для хранения лекарств и биоматериалов решили закупить на заседании областного штаба по противодействию коронавируса. Его установили в больнице скорой помощи, которую переоборудовали под госпиталь для больных с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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