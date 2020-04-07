2020-04-06T19:56:57+03:00
Общество

Коронавирус в Липецке, последние новости на 7 апреля 2020: в больнице скорой медицинской помощи развернут госпиталь

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 7 апреля 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке БСМП превратят в госпиталь для больных коронавирусомВ Липецке БСМП превратят в госпиталь для больных коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Коронавирус в Липецке, последние новости на 7 апреля 2020 - больницу скорой медицинской помощи в областном центре перепрофилируют в госпиталь для лечения больных COVID-19. Там планируют организовать 280 коек. БСМП закроют, ориентировочно, в период с 17 по 25 апреля.

- При этом сосудистый центр в отдельно стоящем здании продолжит работать, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе региональной администрации.

Также напомним, что в общественном транспорте Липецка начал действовать масочный режим. Теперь липчан без средств защиты не пустят в автобус или трамвай. Водитель не тронется с места, если в салоне будет хотя бы один пассажир без маски. Если человек не выйдет добровольно, водителю придется вызвать полицию. Что уже, кстати, произошло в минувший понедельник, 6 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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