В 2020 году Липецкэнергопостроит более 190 тысяч километров линий электропередачи

В 2020 году энергетики планируют ввести в строй более 192 тысяч километров линий электропередачи и свыше 23 тысяч МВА трансформаторной мощности.

В числе крупных объектов модернизации, наиболее значимых для социально-экономического развития региона - воздушная линия (ВЛ) 110 кВ Становая Левая, Правая, питающая нефтепроводную магистраль «Дружба» АО «Транснефть Дружба», проходящую по территории 10 стран. А также - ВЛ 110 кВ Доброе Левая, Правая, по которой осуществляется транзит электроэнергии таким социальнозначимым потребителям, как Добровский водоканал, Добровская центральная районная больница, а также крупному пищевому предприятию - птицефабрике ООО «Кривец –Птица».

Большие объемы работ будут проделаны в части создания сетевой инфраструктуры для технологического присоединения новых потребителей и расширения существующих производств. В этом году электроэнергией будут обеспечены такие крупные объекты сельскохозяйственного кластера, как склад для хранения яблок одного из лидеров сельскохозяйственного производства Липецкой области ООО "Сельхозинвест" действующего в Тербунском районе, оросительная система ООО "Елецкий" в Елецком районе и насосные станции ООО "Агроном-сад" в Лебедянском районе. Получат энергию для развития и предприятия строительной отрасли - ООО «ДСК» для электроснабжения жилого квартала в районе Опытной станции города Липецка и ООО «Инкомспецстрой» – для жилого дома в микрорайоне Елецкий.

Своевременное и полное выполнение инвестиционной программы будет способствовать дальнейшему повышению надежности энергоснабжения потребителей Липецкой области и создаст новые возможности для экономического развития региона.

«К зиме готовимся по плану. Независимо от внешних обстоятельств, темпы работ будут выдержаны. Ремонтные программы и мероприятия, критически важные для нужд регионов, будут выполнены в полном объеме и в строгом соответствии с графиком», – подчеркнул глава «Россетей» Павел Ливинский.

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Фото Липецкэнерго