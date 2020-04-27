2020-04-27T17:21:48+03:00
Экономика

В 2020 году Липецкэнергопостроит более 190 тысяч километров линий электропередачи

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» продолжается реализация инвестиционной программы
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В 2020 году энергетики планируют ввести в строй более 192 тысяч километров линий электропередачи и свыше 23 тысяч МВА трансформаторной мощности.

В числе крупных объектов модернизации, наиболее значимых для социально-экономического развития региона - воздушная линия (ВЛ) 110 кВ Становая Левая, Правая, питающая нефтепроводную магистраль «Дружба» АО «Транснефть Дружба», проходящую по территории 10 стран. А также - ВЛ 110 кВ Доброе Левая, Правая, по которой осуществляется транзит электроэнергии таким социальнозначимым потребителям, как Добровский водоканал, Добровская центральная районная больница, а также крупному пищевому предприятию - птицефабрике ООО «Кривец –Птица».

Большие объемы работ будут проделаны в части создания сетевой инфраструктуры для технологического присоединения новых потребителей и расширения существующих производств. В этом году электроэнергией будут обеспечены такие крупные объекты сельскохозяйственного кластера, как склад для хранения яблок одного из лидеров сельскохозяйственного производства Липецкой области ООО "Сельхозинвест" действующего в Тербунском районе, оросительная система ООО "Елецкий" в Елецком районе и насосные станции ООО "Агроном-сад" в Лебедянском районе. Получат энергию для развития и предприятия строительной отрасли - ООО «ДСК» для электроснабжения жилого квартала в районе Опытной станции города Липецка и ООО «Инкомспецстрой» – для жилого дома в микрорайоне Елецкий.

Своевременное и полное выполнение инвестиционной программы будет способствовать дальнейшему повышению надежности энергоснабжения потребителей Липецкой области и создаст новые возможности для экономического развития региона.

«К зиме готовимся по плану. Независимо от внешних обстоятельств, темпы работ будут выдержаны. Ремонтные программы и мероприятия, критически важные для нужд регионов, будут выполнены в полном объеме и в строгом соответствии с графиком», – подчеркнул глава «Россетей» Павел Ливинский.

реклама

Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Россети Центр Липецкэнерго" модернизирует уличное освещение в муниципалитетах Липецкой области
Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» совместно с муниципалитетами проводит активную работу по модернизации систем уличного освещения на территории Липецкой области
Сотрудники «Россети Центр» осветили «Рубежи воинской доблести» в Липецкой области
Для осуществления технологического присоединения исторических объектов энергетики построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ и ответвления до пунктов учёта электроэнергии
Игорь Маковский оценил готовность Липецкэнерго к действиям в нештатных ситуациях
В ходе визита глава электросетевой компании оценил готовность оперативного персонал филиала «Россети Центр Липецкэнерго» и АО «Липецкая городская энергетическая компания» к ликвидации возможных технологических нарушений
Игорь Маковский: забота о жизни и здоровье наших работников – наш главный и неизменный приоритет!
Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в режиме ВКС провел рабочую встречу с представителями первичных профсоюзных организаций Обществ
Электроснабжение 6000 медучреждений в 20 регионах страны – на особом контроле у специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В период сложной эпидемиологической обстановки специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» взяли под усиленный контроль подачу электроэнергии объектам здравоохранения
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» взяли под усиленный контроль электроснабжение более тысячи предприятий пищевой промышленности
Предмет особого внимания энергетиков – более 340 производителей хлебной продукции, более 320 – молочной и 285 – мясной
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в нерабочие дни усилят контроль над работой энергосистемы
По распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 30 марта по 5 апреля для профилактики распространения вирусной инфекции в стране объявлена нерабочая неделя
Игорь Маковский: стабильная работа с ключевыми производителями в новых условиях – залог энергобезопасности регионов
Сегодня, на заседании оперативного Штаба, генеральный директор Россети Центр и Россети Центр и Приволжье Игорь Маковский поручил организовать прямой диалог с ключевыми производителями электротехнического оборудования в формате видеоконференции
«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России
С 24 марта «Россети» берут под особый контроль энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов в зоне ответственности группы компаний
В Липецкэнерго успешно продолжаются испытания уникальной системы автоматического мониторинга ЛЭП
В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» прошел очередной этап тестирования усовершенствованного автоматизированного комплекса по диагностике воздушных линий электропередачи, построенного с использованием технологий БПЛА
Игорь Маковский: «Технологии цифровой трансформации помогают нам заботиться о здоровье наших работников»
С 19 марта в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» открылась «горячая линия» для приёма обращений и консультаций сотрудников филиалов по вопросам, связанным с организацией работы в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки
Новости 24
Игорь Артамонов: «Русборг — замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением»
Несколько недель под Липецком ищут 26-летнего парня
В Липецкой области на 13% выросло производство продуктов
За месяц в Липецке по «коронавирусным» статьям за нарушения самоизоляции и фейки наказали более 600 человек
В среду в домах Липецка отключат отопление
Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: город лидирует по количеству заболевших в регионе
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 апреля 2020 года: выписали еще двух человек
Коронавирус в Липецке, новости на 27 апреля 2020 года: под подозрением 225 человек
Коронавирусом в Липецке заразился сотрудник прокуратуры: часть прокуроров изолировали, но ведомство работает
На трассе под Липецком ограничили движение из-за ремонта железной дороги
В Сбербанк поступило более 368 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов от физлиц
Под Липецком украли зерно с КамАЗа в поле во время посева
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 27 апреля 2020 года: заболели еще 24 человек
Ослабление режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке: начали работать непродуктовые магазины
Фейки о коронавирусе в Липецке: женщину оштрафовали за пост про автобус с больными COVID-19
ДТП с полицейским УАЗом записала камера наблюдения в Липецке
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 26 апреля 2020 года составило 65 человек
Еще у 22 жителей Липецкой области обнаружили коронавирус
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 апреля 2020 года: COVID-19 подтвердился у 21 человека
Ремонт на улице Баумана в Липецке: как поедут автобусы