Специалисты «Россети Центр» завершили работы по подключению к электрическим сетям стройплощадок медучреждений
Новые медучреждения будут возведены в Данковском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском и Усманском районах.
Для обеспечения их электроснабжения энергетики построили в общей сложности порядка 1000 м воздушной линии электропередачи.
Строительство ФАПов осуществляется в рамках нацпроекта «Здравооохранение». Уже в ближайшее время более пяти тысяч жителей деревень и сел смогут получать своевременную первичную медико-санитарную и неотложную медицинскую помощь рядом с домом.
«Обеспечение электроэнергией новых медицинских учреждений в нынешней ситуации особенно актуально. Мы делаем все возможное, чтобы осуществить технологическое подключение этих объектов качественно, в самые кратчайшие сроки», - отметил заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.
Реклама
Фото предоставлено Липецкэнерго
ИСТОЧНИК KP.RU