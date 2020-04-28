Специалисты «Россети Центр» завершили работы по подключению к электрическим сетям стройплощадок медучреждений

Новые медучреждения будут возведены в Данковском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском и Усманском районах.

Для обеспечения их электроснабжения энергетики построили в общей сложности порядка 1000 м воздушной линии электропередачи.

Строительство ФАПов осуществляется в рамках нацпроекта «Здравооохранение». Уже в ближайшее время более пяти тысяч жителей деревень и сел смогут получать своевременную первичную медико-санитарную и неотложную медицинскую помощь рядом с домом.

«Обеспечение электроэнергией новых медицинских учреждений в нынешней ситуации особенно актуально. Мы делаем все возможное, чтобы осуществить технологическое подключение этих объектов качественно, в самые кратчайшие сроки», - отметил заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго