В преддверие 75-летия Великой Победы труженики тыла Липецкэнерго получили подарки от энергетиков

Кроме того, в соответствии с решением генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского, труженикам тыла выплачена единовременная адресная помощь.

День Победы в Липецкэнерго всегда отмечается масштабно и с особою теплотой и заботой – для ветеранов организуются торжественные и праздничные мероприятия, с поздравлениями и подарками. Нынешняя ситуация внесла коррективы в формат праздника. Энергетики доставили подарки ветеранам на дом, с соблюдением необходимых мер предосторожности.

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И.о. первого заместителя директора - главногоинженераЛипецкэнерго Михаил Боев приехал поздравить с наступающим праздником Пелагею Гавриловну Лошицкую.

8 апреля Пелагея Гавриловна отметила 88-летие, но, несмотря на возраст, не устает удивлять людей энергией и жизнерадостностью. В войну она наравне со взрослыми работала на колхозных полях села Крутогорье Липецкого района, внося свой вклад в Победу. В мирное время несколько лет своей трудовой жизни посвятила Липецкэнерго.

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От лица всего коллектива предприятия Михаил Боев выразил труженице тыла глубокую признательность за трудовые подвиги, за вклад в развитие энергокомплекса региона.

«Вы внесли неоценимый вклад в восстановление страны в тяжелые послевоенные годы, по кирпичику выстраивая мир, в котором мы сегодня живем. Мы гордимся Вами и равняемся на Вас. Возможность сказать Вам спасибо – большая честь для нас! Живите долго и радостно, в окружении близких и родных людей! И знайте, что всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку».

Помогать ветеранам – добрая традиция энергетиков «Россети Центр». Они всегда окружены заботой и вниманием. В зоне ответственности Липецкэнерго сегодня 15 тружеников тыла. Их поддержка является одним из приоритетных направлений социальной программы филиала.

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Фото предоставлено Липецкэнерго