2020-04-29T18:13:38+03:00
Экономика

Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на 25% сократили число технологических нарушений в сетях всех классов на территории регионов присутствия

В осенне-зимний период 2019-2020 годов компания существенно повысила надежность электроснабжения потребителей 20 регионов страны
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«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье», несмотря на фиксируемое в последние годы изменение общей климатической ситуации и рост числа опасных метеорологических явлений, качественно улучшает показатели надежности и безопасности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период.

В осенне-зимний период 2019-2020 годов компания существенно повысила надежность электроснабжения потребителей 20 регионов страны. Энергетики на 25% сократили число технологических нарушений по сравнению с сезоном 2018-2019 гг. Даже в сложных метеоусловиях энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» возвращали потребителям электроэнергию в среднем за 1,46 часа. На 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась средняя продолжительность технологических нарушений, на 20 % - их средняя частота.

«Системное повышение надежности функционирования электросетевого комплекса 20 регионов страны – наша приоритетная задача. Как показывают итоги минувшей зимы, мы решаем ее успешно. В первую очередь - благодаря опережающей реализации мероприятий цифровой трансформации, своевременному и безусловному выполнению производственных программ и, конечно же, профессионализму, самоотверженности, четкой и слаженной работе всего многотысячного коллектива нашей компании», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» была реализована масштабная ремонтная программа. Проведен ремонт порядка 7 тысяч коммутационных аппаратов 6-110 кВ (141% к плану года) и 83 силовых трансформатора 35-110 кВ (119% к плану года). Отремонтированы более 12,8 тысяч трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ (106% к плану года) и свыше 52 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ (103% к общему объему годовой программы). С целью предотвращения аварийности расчищено более 31 тысяч га просек воздушных линий (109% к годовому плану).

В нынешнем году, согласно плану, энергетики проведут капитальный ремонт 12,2 тысяч трансформаторных подстанций и 47 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ, в рамках которого будет заменено свыше 55 тысяч опор.

Ремонт оборудования запланирован и на центрах питания классом напряжения 35-110 кВ. 31,2 тысяч га просек воздушных ЛЭП будут расчищены от древесной и кустарной растительности. На эти цели будет направлено 6,1 млрд. рублей.

Липецкэнерго отремонтирует более 319 километров кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 57 трансформаторных подстанций. На 51 подстанции 35-110 кВ будет произведен ремонт оборудования.

Наиболее крупными и значимыми объектами ремонтной программы Липецкэнерго в этом году станут ПС 110/6/6кВ ГПП-2 и ПС 110/35/10кВ «Лев Толстой», обеспечивающие электроснабжение более 25 тысяч жителей 15 населенных пунктов области. Также в числе значимых объектов ремкампании - воздушные лини (ВЛ) 110 кВ «Усмань Левая», «Усмань Правая», «Донская Левая», «Донская Правая» и ВЛ 35 кВ «Восточная Правая».

От древесно-кустарниковой растительности в текущем году будет расчищено 639 гектаров.

Напомним, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский указал всем дочерним компаниям на необходимость жестко соблюдать сроки подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и обеспечить исполнение всех пунктов утвержденных ремонтных и критической части инвестиционных программ вне зависимости от текущих условий.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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