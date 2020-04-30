2020-04-30T12:56:35+03:00
Экономика

Липецкий филиал «Россети Центр» в 2020 году реализует ряд пилотных проектов по цифровизации электросетевого комплекса региона

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» продолжает реализацию мероприятий цифровой трансформации. В 2020 году энергетики выполнят ряд пилотных для энергосистемы региона проектов в этой области
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Одним из ключевых в их ряду станет создание на базе Грязинского района электрических сетей (РЭС) первого в регионе Цифрового РЭС. Здесь будет внедрена система дистанционного управления сетью 0,4-10 кВ, с помощью которой можно будет непрерывно отслеживать параметры процесса передачи и потребления электроэнергии, осуществлять мониторинг качества электроснабжения потребителей. Для этого энергетики оборудуют РЭС современной системой распределенной автоматизации, позволяющей выявлять и локализовывать поврежденные участки сети, сохраняя энергоснабжение потребителей неповрежденных участков. Ожидается, что внедрение цифровых технологий позволит сократить продолжительность отключений в зоне ответственности Грязинского РЭС на 30%, объем потерь в сетях – на 67 % и почти в 2 раза снизить срок присоединения к сетям.

Также в течение года в Липецкэнерго создадут Единый центр управления сетями (ЕЦУС), который будет консолидировать информацию о состоянии распределительных сетей филиала и управлять ими в удаленном режиме. Центр оборудуют цифровыми каналами связи и современными информационными системами, что позволит в онлайн-режиме контролировать состояние электросетевых объектов 0,4–110 кВ, видеть перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии и текущие данные о напряжении у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. В рамках этой работы Липецкэнерго осуществит модернизацию 17 подстанций 35-110 кВ, организует цифровую радиосвязь, установит автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии. Открытие ЕЦУС позволит вывести работу филиала на качественно новый уровень и обеспечит максимальную надежность и экономичность работы сетевого комплекса.

«Модернизация электросетевого комплекса региона на основе цифровизации – одна из приоритетных задач для нас. Это наш вклад в развитие Липецкой области, в повышение качества и комфортности жизни ее граждан», - отметил и.о. первого заместителя директора - главного инженера Липецкэнерго Михаил Боев.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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