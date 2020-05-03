Липецкэнерго: а ваши дети знают правила электробезопасности в быту?

Регулярно пользуясь электроприборами, потребители часто забывают об опасности электрического тока. Электрический ток напряжением 220 В может вызвать ожог, шок и даже остановку сердца. Не допустить трагедии поможет соблюдение простых правил электробезопасности в быту! Запомните их и разъясните детям!

Никогда не дотрагивайтесь до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с поврежденной изоляцией.

Вынимать вилку из розетки следует, удерживая ее за корпус. Ни в коем случае не тяните ее за шнур.

Не пользуйтесь поврежденными электроприборами, розетками, выключателями, удлинителями и т. д.

Перед тем как заменить перегоревшую лампочку, обязательно проверьте, выключен ли автомат в щитке.

Электроприборы, которые снабжены выключателем, лучше не оставлять под напряжением. Вынимайте вилку из розетки.

Регулярно проверяйте провода переносных электрических приборов: ламп, удлинителей, утюгов и т.д. на наличие оголенных участков. Чаще всего изоляция начинает разрушаться на сгибах.

Не оставляйте электронагревательные приборы включенными в сеть без присмотра на длительное время. Если вы уходите, обязательно отключите их.

Нельзя протирать влажной тряпкой включенные в сеть лампочки и электроприборы;

Электроприборы в условиях повышенной влажности — фен или электробритва в ванной, компрессоры, лампы и обогреватели в аквариумах — это источники повышенной опасности;

Объясняйте детям, какую опасность таит в себе электрический ток. Не разрешайте им трогать розетки и прикасаться к работающим электроприборам.

Категорически запрещается:

Дотрагиваться мокрыми руками до включенных осветительных приборов, пытаться ремонтировать бытовые приборы, которые включены в сеть. Помните, что вода прекрасно проводит электричество!

Помните — электричество опасно, а правила электробезопасности просты! Берегите себя и своих близких!

Материалы, необходимые для демонстрации правил электробезопасности, вы сможете найти на сайте «Россети Центр» в разделе «Потребителям»/Электробезопасность или по ссылке https://www.mrsk-1.ru/customers/electrical-safety/ В помощь родителям и педагогам специалисты Россети Центра разработали красочные плакаты, раскраски, видеоролики, мультфильмы и многое другое.

Также напоминаем, что по всем вопросам, связанным с энергоснабжением, жители Липецкой области могут обращаться по телефону прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115. Храните этот номер вместе с другими номерами служб экстренной помощи рядом с вашим телефоном.

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Фото предоставлено Липецкэнерго