Коронавирус в Липецке, последние новости на 6 мая 2020: введен масочный режим

Последние новости о короновирусе в Липецке на 6 мая 2020 года - в Липецкой области вводят масочный режим. Об сообщил губернатор региона Игорь Артамонов на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса накануне, 5 мая. Соответствующее постановление вступает в силу уже с этой среды.

Так, с 6 по 8 мая липчанам рекомендуют в общественных местах носить маски, закрывающие рот и нос. С субботы, 9 мая, эта мера станет обязательной. То есть маску нужно надевать при выходе из дома. Тех, кто будет игнорировать режим, накажут.

По словам Игоря Артамонова, в регионе достаточно масок - в аптеке и магазинах. Проблем с их покупкой быть не должно. А данная мера вводится, так как угроза заражения COVID-19 очень высока. Накануне диагноз подтвердился у 47 пациентов. При этом во время майских праздников индекс самоизоляции в области снизился. Власти опасаются новой волны коронавируса.

- С учётом того, что жители региона недобросовестно соблюдают режим самоизоляции в майские праздники, в ближайшее время мы можем дойти до 80 заболевших в сутки, - заверил губернатор. - Мы стараемся предотвратить такой сценарий.