2020-05-05T10:37:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 5 мая 2020 года: 47 новых больных

Количество зараженных коронавирусом в Липецке перевалило за 600
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области новые случаи заражения коронавирусомВ Липецкой области новые случаи заражения коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке ежедневно увеличивается. В этот вторник, 5 мая, стало известно о новых больных. COVID-19 подтвердили еще у 47 человек. Так, на лечении находится 496 липчан. По данным федерального оперативного штаба, за все время пандемии в Липецкой области у 610 жителей выявили инфекцию.

При этом 112 человек справились с болезнью. Накануне, 4 мая, выздоровели еще 3 липчан. Умерли 2 женщины. Напомним, что в минувший понедельник в регионе подтвердили сразу 43 новых случаев инфицирования коронавирусом. И лидером по количеству заболевших вновь стал Липецк - 13 человек. Город практически догнал Долгоруковский район. Там 12 случаев COVID-19. Далее идут Елец, Липецкий и Краснинский районы - по 4 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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