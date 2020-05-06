2020-05-06T18:11:44+03:00
Экономика

Специалисты Липецкэнерго контролируют балансы электроэнергии в сети

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановкиэнергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» уделяют особое внимание мероприятиям, направленным на обеспечение надёжного и качественного энергоснабжения потребителей Липецкой области
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Одним из таких мероприятий является регулярное снятие показаний с приборов технического учёта электроэнергии, расположенных на объектах филиала и фиксирующих объем электроэнергии, отпущенной через них в сеть. Это обеспечивает выявление перегруженного и неисправного оборудования, что, в конечном итоге, помогает значительно уменьшить риск неплановых отключений.Кроме того, анализ полученных со счётчиков данных позволяет рассчитать небаланс электроэнергии по линиям электропередачи и локализовать очаги потерь, связанных с хищениями электроэнергии (вмешательством в работу приборов коммерческого учета и несанкционированными подключениями к сети).

Снятие показаний энергетики проводят на постоянной основе с периодичностью один раз в месяц. При этом, в настоящее время на ряде объектов Липецкэнерго уже функционирует автоматизированная система учета электроэнергии (АСУЭ), позволяющая контролировать объемы отпуска в сеть и потребления в ежедневном режиме с детализацией по часам суток, ее применение будет в дальнейшем расширяться.

«Своевременное выявление и предотвращение незаконного пользования электроэнергией – одно из важных условий стабилизации уровня напряжения в электросети, поэтому данным мероприятиям отводится важное место», - прокомментировал начальник управления учета электроэнергии филиала «РоссетиЦентр Липецкэнерго» Александр Никейцев.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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