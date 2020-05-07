Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверие 75-летия Великой Победы обеспечат праздничную подсветку и благоустроят более 250 памятников и мемориалов

Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверие памятной даты обеспечили электроснабжение строящихся и реконструируемых к празднику мемориалов и памятников в 20 регионах присутствия компаний, а в местах, где шли бои, провели благоустройство и привели в порядок захоронения бойцов Красной Армии. В нынешнем году такие работы проводятся более чем на 250 таких объектах.

«В регионах, где мы работаем, во многом решался исход войны. Мы помним и гордимся беспримерным героизмом, мужеством и самоотверженностью советских солдат, которые отдали свои жизни, защищая Родину от врагов. Наша компания много лет шефствует над памятниками и мемориалами, регулярно помогает их обновлять, освещать и благоустраивать. Таким образом мы отдаем дань уважения и памяти всем тем, кто воевал за свободу Отечества, сохраняем ее для будущих поколений» - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» накануне праздника обеспечили освещение памятной аллеи, заложенной в селе Ливенка, и нового памятника «Дети войны», который к 9 мая появится на Аллее героев в городе Валуйки. Кроме того, они выполнили работы по ревизии сетей наружного освещения и замене ламп на территории братской могилы советских воинов, погибших в боях за освобождение Ракитянского района. А в поселке Вейделевка провели ревизию и ремонт наружного освещения мемориального комплекса «Скорбящая мать» и памятника «Танк – Иосиф Сталин». В Красной Яруге аналогичные мероприятия выполнены на территории мемориала «Скорбящая мать». Кроме того, в преддверии праздника работники «Белгородэнерго» обеспечили возможность декоративной подсветки братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году в селе Старая Безгинка, и восстановили освещение братской могилы в селе Стрелецкое. А также провели работы по благоустройству 16 памятников и могил героев Великой Отечественной войны.

Работники «Россети Центр Липецкэнерго» выполнили комплекс мероприятий по освещению четырех памятных знаков «Рубеж воинской доблести» на территории Воловского, Тербунского и Долгоруковского районов Липецкой области. А также привели в порядок стелу на братской могиле в селе Красная Пальна Становлянского района.

Курскэнерго обеспечило декоративное освещение территории Музея-заповедника «Большой дуб» в Железногорском районе, памятников «Героям-артиллеристам» и «Героям-танкистам» на Тепловских высотах в Поныровском районе и «Ангела мира» - главного элемента Памятной стелы вблизи села Молотычи Фатежского района Курской области.

Специалисты филиала «Россети Центр Костромаэнерго» привели в порядок памятники во всех 27 районах Костромской области и реконструировали стелу, установленную к 65-ой годовщине Великой Победы в Городском районе электрических сетей, разместив на ней четыре памятные плиты с фамилиями 77 костромских энергетиков, воевавших на фронтах Великой Отечественной. А их коллеги из «Россети Центр Брянскэнерго» провели субботник на памятнике времен Великой Отечественной войны – «Братская могила советских воинов, погибших при освобождении д. Коптилово от немецко-фашистских захватчиков» в Карачевском районе.

Работники филиала «Россети Центр и Приволжье Тулаэнерго» шефствуют над 10 захоронениями советских солдат в Туле и пяти районах Тульской области. В частности, они благоустроили захоронение воинов в в деревне Ренево Кимовского района, где в году войны проходила линия фронта и шли ожесточенные бои. Также благодаря помощи энергетиков, к празднованию Дня Победы подготовлены памятник погибшим воинам в с. Лобаново Ефремовского района, братские захоронения в д. Севрюково (г.Тула) и поселке Полевой.

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» привели в порядок территорию Аллеи памяти Героям Великой Отечественной войны в центральном парке города Скопина. Аллея была создана по инициативе энергетиков в 2012 году, а в честь 70-летней годовщины Победы они торжественно открыли здесь мемориальную доску, на которой увековечены имена тридцати Героев Советского Союза и шести полных кавалеров орденов Славы – уроженцев здешних мест. Работники Удмуртэнерго в поселке Кез привели в порядок памятник родившемуся здесь Герою Советского Союза Ивану Юдину. В целом ряде районов области провели провели благоустройство памятников воинам-землякам энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго».

Для справки: Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Компания «Россети-Центр» (Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,2%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив «Россети-Центр» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля Росети-Центр» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%.

Основным акционером «Россети-Центр» (ПАО «МРСК Центра»), кроме ПАО «Россети», является компания GenholdLimited. В свободном обращении находится порядка 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 18 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RМ, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 100,7 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 397,3 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.