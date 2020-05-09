2020-05-09T14:33:46+03:00
Общество

В Липецке участнику Сталинградской битвы устроили парад в честь Великой Победы

99-летний ветеран поблагодарил липчан за доброту, любовь и память [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане поздравили ветерана с Днем ПобедыЛипчане поздравили ветерана с Днем ПобедыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В этом году ветеран Великой Отечественной войны, липчанин Андрей Самсонов должен был участвовать в торжествах в честь Победы в Москве. Но ситуация с коронавирусом изменила планы. Поэтому участник Сталинградской битвы принял собственный парад.

В Липецке участнику Сталинградской битвы устроили парад в честь Великой Победы.Подробности тут https://www.kp.ru/daily/27128/4214244/

Во дворе на улице Вермишева оркестр Липецкого авиацентра отдал честь свидетелю тех страшных событий, исполнив "Прощание славянки". Затем липецкие артисты устроили для ветерана концерт - прозвучали военные песни, а танцоры в форме станцевали вальс. С праздником Андрея Самсонова поздравили начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков и мэр города Евгения Уваркина. Жители района также поблагодарили ветерана - не смогли остаться в стороне в такой день.

Для липецкого ветерана Андрея Самсонова устроили концерт в честь праздника 9 мая.

- Спасибо, мои дорогие, - обратился к ним Андрей Самсонов. - Спасибо за доброту, за любовь, за память. Пусть не все гладко, но мы переживали и не такое. Главное, что все мы вместе, все мы живы, и это великое счастье.

Самсонов Андрей Андреевич родился в декабре 1920 года в селе Звягино Козельского района Калужской области. Окончив школу, работал учителем. После поступил в военное училище. За 4 дня до начала войны парня отправили в батальон связи мотострелковой дивизии в Брестской области. Он участвовал в обороне столицы. Затем воевал в Сталинграде - противостоял немецкой авиации до наступления наших войск. Андрей Самсонов стал свидетелем страшного боя, который состоялся 23 августа в 1942 году. Тогда тысячи немецких самолетов бомбили город. За несколько часов его просто стерли с лица земли.

Участник Сталинградской битвы поздравил липчан с Днем Великой Победы!.Подробности тут https://www.kp.ru/daily/27128/4214244/

Андрей Самсонов награжден 20-ю медалями, в том числе "За оборону Сталинграда", "За оборону Москвы", За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г".

Липчане поздравили ветерана с Днем Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане поздравили ветерана с Днем ПобедыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Напомним, что в 19.00 Липецк присоединится к Всероссийской минуте молчания. Затем горожан просят выйти на балконы с фотографиями своих родственников и спеть "День Победы". Завершится этот день ярко - в разных районах города запустят фейерверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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