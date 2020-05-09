2020-05-12T08:29:33+03:00
Общество

Энергетики «Россети Центр» подарили Липецку граффити с патриотической тематикой

Такой необычный подарок преподнес липчанам филиал «Россети Центр Липецкэнерго» в преддверии 9 мая
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Цветущие яблони, георгиевская лента, орден Отечественной войны, силуэт русского солдата, водружающего знамя над Рейхстагом, и огненные цифры 75-летия Победы - эти знакомые каждому человеку символы украсили фасад трансформаторной подстанции (ТП) в новом жилом микрорайоне города Липецка «Елецкий».

Такой необычный подарок преподнес липчанам филиал «Россети Центр Липецкэнерго» в преддверии 9 мая. Изо дня в день, с первыми лучами солнца, и каждый вечер, в свете фонарей, изображение, будет напоминать жителям города и его гостям, движущимся по автомобильной дороге Липецк-Елец, о Великой Победе нашего народа в кровопролитной схватке с нацистскими захватчиками.

«Подобные граффити имеют не только эстетическую, но и культурную ценность. Они являются своеобразными маяками памяти для современного поколения, которое никогда не должно забывать, какую цену заплатили наши деды за мир на Земле. И мы горды, что наша трансформаторная подстанция отныне будет передавать людям не только электрическую, но и духовную энергию», - подчеркнул и.о. первого заместителя директора - главного инженера Липецкэнерго Михаил Боев.

К выполнению тематического арт-проекта энергетики отнеслись ответственно и творчески. Разработка эскиза осуществлялась при активном участии директора филиала. Работы по нанесению граффити, площадью 30 квадратных метров, были выполнены липецким художником Дмитрием Савостой. На это ему потребовалось два дня и 60 баллончиков краски.

«Этим проектом мы хотели, прежде всего, выразить благодарность и глубокое уважение ветеранам войны и всем участникам тех трагических событий. А также внести свой вклад в увековечивание подвига нашего народа и сохранение памяти о Великой Отечественной войне», - отметил заместитель генерального директора - директор филиала Липецкэнерго Константин Драчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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