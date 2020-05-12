2020-05-12T17:10:53+03:00
Общество

По данным агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц

«Ростелеком» лидирует по количеству установленных и обслуживаемых IP-камер с удаленным хранением информации
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Такие данные содержатся в отчете по исследованию рынка видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения с 2018 по 2022 год, которое провело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

По данным агентства, максимальное количество видеокамер для юридических лиц установил и обслуживает «Ростелеком». Доля компании в этом сегментепродолжает расти: в 2018 году компания занимала 20,9% рынка, в 2019 году — 27,4%.По оценкам TelecomDaily, с 2018 по 2022 год количество видеокамер с передачей данных в облако вырастет почти в два раза. Весь последний год спрос смещается в сторону решений для видеоаналитики. Это направление становится одним из ключевых.

Агентство отмечает, что рынок облачного видеонаблюдения (VSaaS) демонстрирует высокие темпы роста,так как сам формат облачного видеонаблюдения чрезвычайно удобен для заказчика.

«Нашему успеху на рынке способствует сервисная модель предоставление услуги— видеозаписи хранятся на серверах центров обработки данных “Ростелекома”. Это позволяет пользователям экономить на закупке дорогостоящего оборудования, лицензий, оплате персонала, а также поддерживать высокие стандарты безопасности, — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.—Важным преимуществом облачного видеонаблюдения является простота внедрения сервиса: на настройку оборудования требуется всего несколько минут. Управлять услугой можно в личном кабинете. Записи с камер видеонаблюдения доступны клиенту в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера».

Услуга «Облачное видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет осуществлять съемку в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос, пересечение периметра территории.

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Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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