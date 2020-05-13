2020-05-13T13:48:01+03:00
Экономика

Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года заменили и установили более 3,5 тысяч систем уличного освещения в 20 регионах страны

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» совместно с муниципалитетами проводят активную работу по модернизации систем уличного освещения населенных пунктов регионов своей деятельности
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С начала текущего года энергетики провели работы по замене и установке свыше 3,5 тысяч уличных светильников более чем в 200 населенных пунктах 20 субъектов РФ.

Всего в течении 2020 года, согласно предварительным планам, энергетики заменят и установят свыше 45 тысяч новых уличных светильников. Этой работой будут охвачены порядка 300 населенных пунктов регионов Центральной России и Приволжья.

В 2019 году, энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечили качественное уличное освещение для жителей более 200 населенных пунктов. В рамках этих работ было заменено и установлено свыше 20 тысяч современных уличных фонарей. Работы велись квалифицированными специалистами с соблюдением требуемых сроков и применением современных технических средств. В ходе них морально устаревшие лампы накаливания и ртутные лампы заменялись на современные, светодиодные. На ранее неосвещенных улицах строились новые кабельные линии с применением самонесущего изолированного провода (СИП), обладающего повышенными характеристиками безопасности. Кроме того, в рамках модернизации происходило внедрение систем учета электроэнергии и управления уличным освещением, позволяющих не только контролировать расход электроэнергии, но и оперативно регулировать освещенность улиц, составлять гибкие графики автоматического включения света с наступлением вечера.

Значительные объемы работ в этом направлении были проделаны в Белгородской области: здесь заменили 3275 светильников и дополнительно смонтировали 4362 светоточки, 800 из которых оснащены специальными блоками индивидуального управления с возможностью диммирования светового потока. Впервые такую систему энергетики применили на территории «умного квартала» в городе Белгороде. Проект «Умный квартал» реализуется совместно с администрацией города и предусматривает построение интеллектуальной городской среды на территории одного из жилых микрорайонов. В пилотной зоне, где проживает порядка 11 тысяч человек, специалисты белгородского филиала «Россети Центр» полностью модернизировали сеть наружного освещения, заменив около 500 светильников на светодиодные и организовав индивидуальную систему управления каждым из них. Все объекты наружного освещения включены в единую геоинформационную систему с отображением на карте города.

В 2020 году масштабная работа по модернизации систем уличного освещения будет проведена липецкими энергетиками. За первые четыре месяца текущего года специалисты Липецкэнерго выполнили объектную замену 660 светильников освещения в 57 населенных пунктах Добринского, Добровского, Измалковского, Становлянского и Тербунского районов. До конца года им предстоит заменить еще 2038 светильников на территории 10 районов Липецкой области. В общей сложности светлее станет еще в 84 населенных пунктах региона.

«Реализуемые нами мероприятия по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию систем уличного освещения прежде всего направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей 20 регионов страны. Кроме того, за счет применения современных энергоэффективных технологий и решений они позволят сократить потребление электроэнергии, улучшить освещённость населённых пунктов, снизить затраты муниципалитетов но оплату электроэнергии, потребляемой уличными светильниками», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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