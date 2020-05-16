Коронавирус в Липецке, последние новости на 16 мая 2020 года: за вход в магазин без маски штраф до 4000 рублей

Несмотря на временное снятие режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке продолжает действовать строгий масочный режим для всех без исключения во всех торговых точках и госучреждениях. Макси нужно одевать даже детям.

Но некоторые намеренно игнорируют это требование. На одного из таких принципиальных даже пришлось вызвать полицию. Причем инцидент произошел в торговой точке, где продаются маски и дезинфицирующие средства. Мало того, что покупатель зашел без маски, так еще и в грубой форме отказался надеть ту, что предложили ему сотрудники магазина. Покидать помещение гражданин тоже не хотел и руководству пришлось вызвать полицию.

Посещение магазина без маски обойдется от 1 до 4 тысяч рублей.Видео пресс-службе администрации Липецка

Как рассказали в пресс-службе мэрии, нарушитель покинул «место преступления» еще до того, как прибыли полицейские и сотрудники управления Советским округом. Но мужчину догнали в соседнем дворе и составили протокол по статье 8.6 административного кодекса Липецкой области.

К слову, штраф за неисполнение требования по предупреждению ЧС карается штрафом от 1000 до 4000 рублей.

Начальник управления Советским округом Липецка Любовь Райдер рассказала, что на их территории прошло уже около 40 рейдов по масочному режиму.

– Хотелось бы напомнить, что основная задача не оштрафовать граждан, а пресечь распространение опасного заболевания, – заметила начальник управления. – Чем добросовестнее мы будем соблюдать требования безопасности, тем быстрее начнут открываться предприятия. Помните, что от вашей сознательности зависит не только ваше здоровье, но и здоровье близких вам людей, а, возможно, и жизнь.