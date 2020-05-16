2020-05-15T23:45:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 16 мая 2020 года: за вход в магазин без маски штраф до 4000 рублей

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Липецке на 16 мая 2020 года [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Липчан штрафуют за вход в магазин без маскиЛипчан штрафуют за вход в магазин без маскиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

Несмотря на временное снятие режима самоизоляции по коронавирусу в Липецке продолжает действовать строгий масочный режим для всех без исключения во всех торговых точках и госучреждениях. Макси нужно одевать даже детям.

Но некоторые намеренно игнорируют это требование. На одного из таких принципиальных даже пришлось вызвать полицию. Причем инцидент произошел в торговой точке, где продаются маски и дезинфицирующие средства. Мало того, что покупатель зашел без маски, так еще и в грубой форме отказался надеть ту, что предложили ему сотрудники магазина. Покидать помещение гражданин тоже не хотел и руководству пришлось вызвать полицию.

Посещение магазина без маски обойдется от 1 до 4 тысяч рублей.Видео пресс-службе администрации Липецка

Как рассказали в пресс-службе мэрии, нарушитель покинул «место преступления» еще до того, как прибыли полицейские и сотрудники управления Советским округом. Но мужчину догнали в соседнем дворе и составили протокол по статье 8.6 административного кодекса Липецкой области.

К слову, штраф за неисполнение требования по предупреждению ЧС карается штрафом от 1000 до 4000 рублей.

Начальник управления Советским округом Липецка Любовь Райдер рассказала, что на их территории прошло уже около 40 рейдов по масочному режиму.

– Хотелось бы напомнить, что основная задача не оштрафовать граждан, а пресечь распространение опасного заболевания, – заметила начальник управления. – Чем добросовестнее мы будем соблюдать требования безопасности, тем быстрее начнут открываться предприятия. Помните, что от вашей сознательности зависит не только ваше здоровье, но и здоровье близких вам людей, а, возможно, и жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пациентов привозят с синей кожей, в глазах у них страх смерти»: Шокирующий дневник реаниматолога о спасении больных с коронавирусом
Врач подробно расписал, как Covid-19 поражает организм, что нужно делать, чтобы избежать аппарата ИВЛ, как приходится откачивать больных, и почему те впадают в кому
Новости 24
На рейды по масочному режиму из-за коронавируса в Липецке выводят ОМОН
Липчанин избил ногами двух незнакомок, которые отказались провести с ним время
В Липецке сотрудника миграционной службы поймали на незаконной выдаче паспортов
Коронавирус в Липецке, новости на 15 мая 2020 года: у 430 человек подозревают инфекцию
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 15 мая 2020 года: выписали 29 человек
В Липецке спасатели помогли вытащить пострадавшего дальнобойщика из КамАЗа
В Липецке перекроют выезд с второстепенки улицы Водопьянова на Папина
Игорь Артамонов: «В Липецкой области прием документов на получение пособий начнется на 10 дней раньше»
В Липецке в ДТП с иномарками пострадал 2-летний ребенок
В Липецке автоинспекторы проверят автобусы, такси и тюнингованные машины
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 15 мая 2020 года: 48 новых больных
Коронавирус в Липецке, новости на 15 мая 2020 года: за отсутствие масок жителей оштрафовали на 21000 рублей
Последний звонок в Липецке 2020 планируют провести 30 мая в формате онлайн
МЧС вновь предупреждает липчан о заморозках, которые могут погубить урожай
Липчанку, которая пожаловалась на рыбу с червями в больнице, оштрафовали на 15000 рублей
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 14 мая 2020: за сутки в городе заболели 22 человека
В 2020 году в Липецке поженилось больше пар, чем в прошлом, несмотря на коронавирус
Со дворов Липецка эвакуируют автохлам
Коронавирус в Липецке, новости на 14 мая 2020 года: COVID-19 подозревают у 375 человек
В Липецке заразились коронавирусом три сотрудника полиции
Число выздоровевших в Липецкой области на 14 мая 2020 года составило 258 человек