Штрафы за отсутствие маски у детей в Липецке во время коронавируса: таких случаев не было

В начале этой недели руководители Липецкой области объявили о снятии режима самоизоляции. Теперь, чтобы выйти на улицу, липчанам не нужно заказывать цифровой пропуск. Но некоторые меры безопасности продолжают действовать. Одна из них - масочный режим.

Как пояснила "КП-Липецк" старший помощник прокурора области по правовому обеспечению Ольга Каширина, на территории региона действует Постановление Администрации Липецкой области "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области". Согласно п.1.6.1 липчане должны носить маски в автобусах, а согласно п.1.6.5 - в общественных местах. Средство защиты должно закрывать нос и рот.

За нарушение масочного режима могут привлечь к административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ. Кстати, в КоАП Липецкой области есть еще одна статья, которая устанавливает ответственность за неисполнение требований нормативного правового акта региона. Речь идет о ст.8.6. Штраф - от 1 до 5 тыс. рублей. Напомним, что за первое нарушение грозит предупреждение. Если попасться без маски проверяющим повторно, то придется раскошелиться. Так, в минувший четверг 14 мая в Правобережном округе выявили 16 нарушителей режима.

Уточним, что возрастного ограничения по данному режиму нет. Это означает, что маски должны носить все - от малышей до пенсионеров. При этом административная ответственность наступает с 16 лет.

- Если ребенок, которому еще не исполнилось 16 лет, будет находиться в общественном месте без маски, то возможно привлечение к административной ответственности его родителей, но не за нарушение ребенком масочного режима, а, к примеру, за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей, - сообщила Ольга Каширина. - Эта норма предусмотрена ст. 5.35 КоАП РФ, а штраф составляет от 100 до 500 рублей. Протоколы по ним составляют сотрудники полиции. Но гражданам следует помнить, что положения нормативных актов об обязательном ношении масок в первую очередь направлены на сохранение жизни и здоровья населения, в том числе и детей. Поэтому весьма важно проявить сознательность, осторожность, ответственность и не подвергать себя и своих близких возможной опасности.

Как стало известно "КП-Липецк", в областном центре пока не зафиксировали ни одного случая, когда родителей привлекли к ответственности за то, что ребенок был без маски.