2020-05-16T08:27:14+03:00
Экономика

Игорь Маковский: более 80 фактов хищения электрооборудования с энергообъектов выявили и пресекли с начала года специалисты блока безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут планомерную работу по предотвращению хищений с электросетевых объектов энергооборудования и его элементов
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С начала года специалистами блока безопасности энергокомпаний выявлено более 80 фактов хищений, общая сумма ущерба составила свыше 9 миллионов рублей. Наибольшее количество таких преступлений зафиксировано в филиалах «Нижновэнерго» (14), «Воронежэнэнерго» (12), «Ярэнерго» (10).

В Липецкэнерго за указанный период выявлено 3 факта хищения оборудования с ущербом на общую сумму 30 тыс. руб. По одному из них возбуждено уголовное дело, по другим – проводится полицейское расследование.

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» безотлагательно реагируют на выявленные факты воровства. Направляются заявления в правоохранительные органы. Возбуждаются уголовные дела, судебные инстанции выносят приговоры. Принимаются меры дисциплинарного взыскания в отношении должностных лиц, допустивших хищения. Ведется системное совершенствование мер защиты энергообъектов, основанных на применении инженерно-технических средств охраны.

«Подразделения безопасности проводят большую работу по выявлению и пресечению хищений электрооборудования. Мы держим ее на особом контроле и нацелены на то, чтобы продолжать бескомпромиссную борьбу с такими преступлениями. Добиваться в каждом из случаев самого строгого наказания, как для тех, кто украл, так и для тех, кто так или иначе этому способствовал. Защита целостности объектов электросетевой инфраструктуры – важнейший фактор обеспечения надежного электроснабжения регионов нашей деятельности», – подчеркнул генеральный директор компании «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Крупное хищение электрооборудования выявлено в феврале в филиале «Калугаэнерго». При осмотре на неохраняемой подстанции 110кВ «Буран» в Малоярославецком районе демонтированного для отправки на ремонт трансформатора был обнаружен факт кражи с него более 10 кг медной обмотки. Сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей. По данному факту отделом безопасности филиала «Калугаэнерго» проведена служебная проверка. Должностные лица, виновные в ненадлежащем хранении оборудования установлены и привлечены к ответственности.

Результативно ведется работа по предотвращению хищений. В начале апреля в Петропавловском районе Воронежской области благодаря своевременным и слаженным действиям энергетиков была пресечена попытка хищения проводов с воздушной линии вблизи подстанции 35/10 кВ «Красный флот». Диспетчер Петропавловского РЭС филиала «Воронежэнерго» получил аварийный сигнал и незамедлительно направил к месту происшествия оперативно-выездную бригаду, что не позволило похитителям завершить свой умысел.

В части раскрытия преступлений, поиска и установления виновных «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» эффективно сотрудничают с правоохранительными органами.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» напоминают, что законодательство предусматривает серьезное наказание за хищения электроооборудования, а также приведения в негодность объектов жизнеобеспечения. Так, в соответствии со ст. 215.2. УК РФ предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо лишение свободы на срок от одного года до трех лет. Подобные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, или должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Необходимо отметить, что незаконное проникновение на энергообъекты и хищение энергооборудования могут стать причиной сбоев в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов. Кроме того, такие противоправные действия подвергают опасности жизнь и здоровье как самих похитителей, так и сторонних лиц.

Энергетики просят граждан, которым стало известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115,а также в правоохранительные органы.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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