Игорь Маковский: «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» с начала года сэкономили более 13 миллионов киловатт-часов электроэнергии

Суммарный эффект от ее выполнения составил 13,2 млн. кВт*ч. Наибольшую эффективность в выполнении Программы продемонстрировали филиалы «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Курскэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго».

Липецкэнерго благодаря реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности за указанный период сэкономило 176,7 тыс. кВт*ч.

«Энергосбережение является важной составляющей работы по снижению потерь – одного из наших ключевых приоритетов. Этими вопросами мы занимаемся системно, и достигнутые в данной области результаты в значительной степени обеспечивают улучшение общей эффективности нашей работы по повышению качества и надежности электроснабжения 20 регионов страны. Дополнительный вектор этой работе придают реализуемые нами мероприятия цифровой трансформации. Интеллектуальный учет повышает точность и наблюдаемость показателей, а автоматизация позволяет получить дополнительный эффект. Кроме того, реализация энергосберегающих мероприятий позволяет нам направлять дополнительные средства и ресурсы на развитие и модернизацию электросетевого комплекса и исполнение наших планов по опережающей цифровизации», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Экономию в 6,8 млн кВт*ч, обеспечило выполнение энергетиками технических мероприятий программы: замены проводов на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) на большее сечение и замены проводов ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП).

Значительный эффект – 6,4 млн. кВт*ч – получен и от организационных мероприятий Программы, в их числе – отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключения трансформаторов с сезонной нагрузкой, а также выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

Мероприятия по оптимизации потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды принесли суммарную экономию 529.тонн условного топлива

Общий ожидаемый эффект от реализации в «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» энергосберегающих мероприятий по итогам 2020 года, согласно плану, должен составить 61,1 млн. кВт*ч, эффект от оптимизации потребления энергоресурсов на хозяйственные нужды 1251 тонна условного топлива.

Реклама

Фото Липецкэнерго