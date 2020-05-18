Павел Путилин: «Ни одна программа развития региона не будет приостановлена»

- Павел Иванович, на прошедшей 39-й сессии депутаты сократили доходную часть бюджета. Такая экономия не скажется на социальной программе?

- Пандемия коронавируса, конечно, повлияла на экономику региона, потери оказались неминуемы, на 2 млрд рублей уменьшились доходы казны. Но мы восполняем их за счет дополнительных кредитных обязательств, помощи федерального центра. Также за счет экономии по некоторым бюджетным статьям мы перераспределили средства на первоочередные цели. В их числе поддержка лечебных учреждений, выплаты медикам, строительство яслей, школ, других социально важных объектов. Подчеркну, что работа ни в чем не приостановлена. Активно помогает в решении социальных вопросов и крупный бизнес, аграрии. Никто из бизнес-сообщества не остался равнодушным.

- Как перераспределены расходы, на что пойдут средства?

- За счет межбюджетных трансфертов на профилактику и устранение последствий коронавирусной инфекции выделено свыше 561 млн рублей. Средства пошли на оснащение дополнительного коечного фонда, стимулирующие выплаты (общей суммой 105 млн рублей) медперсоналу, оказывающему помощь больным с коронавирусом.

Почти 72 млн рублей выделено на создание дополнительных мест в системе дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет, на строительство новых школ – 108 млн рублей. Муниципалитеты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов, получили средства в размере 134,5 млн рублей на создание комфортной среды. Также выделено 22 млн рублей на стимулирование работников центров занятости. Предусмотрено и 25 млн рублей на оснащение новым оборудованием спортивных объектов.

- Депутатами приняты поправки к закону о патентной системе налогообложения. Что это даст, и каких видов бизнеса коснется?

- Эта тема давно в поле нашего зрения. С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход, и нынешний законопроект разработан в целях расширения возможностей для индивидуальных предпринимателей применения патентной системы налогообложения. Дополнительно устанавливается 11 видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам. В их числе изготовление мебели, производство масел, круп, муки, изготовление и ремонт очков, средств защиты и ряд других. В отношении таких видов ИП предлагается установить размер потенциально возможного годового дохода для расчета суммы патента в размере 40 тысяч рублей. Фактически, не надо будет оформляться через налоговую службу, создавать ООО – просто бери патент и начинай работать.

- Недавно вся страна отметила юбилей Дня Победы. Он получился совсем не таким, как планировали ранее?

- Это наш главный праздник, к которому мы долго готовились, а проводить пришлось в ином формате. Но мы поздравили каждого ветерана – дистанционно или очно, все получили положенные им выплаты. Ветеранам вручены подарки к празднику, им оказана необходимая помощь, в День Победы, во дворах депутаты организовали праздничные концерты. К 75-летию Великой Победы в 4-х районах Липецкой области были торжественно открыты мемориальные комплексы. Теперь, согласно изменениям в областном законе, мы будем присваивать почетные звания населенным пунктам области, где родились не менее 5 участников Великой Отечественной войны, удостоенных званий Героев Советского Союза, Героев России или являющихся полными кавалерами ордена Славы. Впрочем, ведь Год памяти и славы на этом не заканчивается. Мы будем хранить память о наших героях-земляках. Это особенно важно для подрастающего поколения, ведь память о героическом прошлом вселяет гордость за нашу страну, за наш народ-победитель.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено пресс-службой облсовета.