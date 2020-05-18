2020-05-18T17:44:51+03:00
Общество

В Общественной палате обсудили как улаживать трудовые споры

Была рассмотрена специфика и типология конфликтов в трудовой сфере, которые обусловлены пандемией COVID-19 и ее последствиями, а также технологии внесудебного разрешения таких конфликтов
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14 мая 2020 г. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов провела вебинар «Возможности досудебного онлайн-урегулирования трудовых споров посредством проведения примирительных процедур».

Была рассмотрена специфика и типология конфликтов в трудовой сфере, которые обусловлены пандемией COVID-19 и ее последствиями, а также технологии внесудебного разрешения таких конфликтов.

Забайкалов Андрей Павлович, и.о. заведующего кафедры «Административное и финансовое право» Липецкого филиала РАНХиГС, принимавший участие в вебинаре, отметил: «В ситуации борьбы с пандемией короновирусной инфекции возникает множество спорных вопросов в сфере труда и занятости. В связи с этим применение медиации и иных примирительных процедур актуально и, видимо, будет только развиваться. В этом плане мы следуем современным трендам, и уже не первый год организуется обучение в Липецком филиале РАНХиГС по программе «Медиация. Базовый курс».

Стоит отметить, что Андрей Забайкалов – новый член Общественной палаты, вошедший в её обновленный состав. Отвечая на вопрос о важности этого события, он заметил, что это новое общественное поручение накладывает серьёзную ответственность на него. Одновременно с этим, испытывает чувство гордости, что в юбилейный для Президентской академии в Липецке год, он стал её представителем в Общественной палате Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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