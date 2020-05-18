Липецкэнерго внедрило систему дистанционного обучения персонала

Теперь энергетики получают новые знания в дистанционном формате. Программы обучения, требующие обязательного очного присутствия, перенесены на более поздние сроки.

В течение последних двух месяцев специалисты филиала прошли обучение по программам «Электромонтер по испытаниям и измерениям», «Машинист автовышки и автогидроподъемника», «Машинист крана автомобильного» и «Машинист бурильно-крановой самоходной машины». Занятия проходили в формате онлайн-лекций и вебинаров. Энергетики изучали материалы по порядку проведения проверок по выявлению незаконного потребления электроэнергии, охране труда, правилам безопасности дорожного движения.

Курс повышения квалификации прошли электромонтёры по эксплуатации электросчетчиков Липецкэнерго, в функционал которых входит выявление хищений электроэнергии в сетях филиала. В ходе аудио-конференций они проработали вопросы организации проверок по выявлению безучетного и бездоговорного энергопотребления и безопасного выполнения работ. Особое внимание уделялось обучению сотрудников основам неконфликтного поведения в работе по взаимодействию с потребителями. По завершении обучения все работники Липецкэнерго прошли онлайн-тестирование и сдали экзамены.

«Несмотря на внешние обстоятельства, мы должны поддерживать высокий уровень знаний производственного персонала, предполагающий эффективное и безопасное выполнение задач по обеспечению надежного электроснабжения потребителей. В условиях самоизоляции мы готовы оказывать сотрудникам методическую помощь и поддержку при самостоятельном и дистанционном обучении. Это позволяет обеспечить непрерывность образовательного процесса и безопасность его участников», - прокомментировала начальник управления по работе с персоналом Липецкэнерго Екатерина Мушникова.

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Фото предоставлено Липецкэнерго