Обращения к депутатам Воронежской областной Думы все чаще приходят через электронную приемную граждан

Всего в первом квартале текущего года в адрес депутатов регионального парламента поступило более 800 обращений граждан. Более 400 вопросов рассмотрено в ходе личных встреч в приемной граждан областной Думы, общественной приемной «Единой России» и в приемных в избирательных округах. Еще столько же – дистанционно. При этом сотрудники общественной приемной Воронежской областной Думы отметили рост числа обращений через электронную приемную парламента. Если за аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано 47, то в этом году уже 96.

Основную часть обращений, поступивших в первом квартале, составляли вопросы социальной сферы, традиционно значительное число заявлений касалось работы ЖКХ, экономической сферы, соблюдения законности и охраны правопорядка.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что ни одно обращение не остается без внимания.

– Общение с избирателями в ходе приемов дает парламентариям возможность получить наиболее полную и достоверную информации о социально-экономическом развитии муниципальных образований, выявить наиболее актуальные проблемы территорий и содействовать оперативному принятию мер по их решению. Защита интересов жителей Воронежской области – безусловный приоритет в работе общественных приемных. На сегодняшний день выстроено системное взаимодействие депутатского корпуса с различными ведомствами и организациями. По поступившим обращениям определяются конкретные исполнители на местах и четко оговариваются сроки реализации поручений. Такая координация общих усилий позволяет с высокой долей эффективности решать проблемы граждан, обратившихся за помощью, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что институт общественных приемных не только адресно помогает жителям региона, но и позволяет создавать законодательную базу, работающую на благо всей Воронежской области.

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– На основе полученной информации мы формируем основу для разработки законопроектов, которые рассматриваются Воронежской областной Думой, а также передаем информацию исполнительным органам власти, органам местного самоуправления для создания необходимых нормативных правовых актов регионального и муниципального уровня, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

Напомним, в настоящее время в связи с режимом повышенной готовности, введенным на территории Воронежской области из-за риска распространения коронавирусной инфекции, приемная граждан Воронежской областной Думы перешла на дистанционный формат работы. Жителям региона рекомендуется направлять свои обращения в общественную приемную письменно или в электронном виде.

Обращения можно направлять почтой по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2. Для подачи заявлений в электронном виде на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.

Кроме того, для получения устных разъяснений можно позвонить по телефону приемной граждан 8(473)277-93-13. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок. Запись на личный прием депутатов будет доступна, но провести встречу с заявителями парламентарии смогут, когда эпидемиологическая обстановка изменится и режим повышенной готовности в регионе будет снят.