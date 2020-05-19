«Ростелеком» установил тепловизор для компании «НЛМК-Инжиниринг»

Система позволяет в автоматическом режиме снимать показания температуры у 80 человек одновременно, что помогает организации минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Данные передаются на монитор в пункт охраны.При обнаружении превышения заданных параметров включается звуковое оповещение.

Константин Власов, и.о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня задача каждого работодателя —обеспечить полный комплекс мер для защиты своих сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. ”Ростелеком”, как надежный партнер бизнеса,помогает в этом своим клиентам. Для “НЛМК-Инжиниринг” мы установили тепловизор, который не просто бесконтактно, а на удаленном расстоянии замеряет температуру тела. Оборудование выдает точный результат, даже если на сотруднике надета шапка, маска или очки. Высокая пропускная способность тепловизора позволяет избежать скопления работников на входе. Решение ”Ростелекома” может применяться как на небольших объектах, так и в цехах, торговых или бизнес-центрах и прочих организациях крупного и среднего бизнеса».

Илья Кобзарь, главный специалист «НЛМК-Инжиниринг»:

«Около 90 процентов сотрудников института переведены на дистанционный формат работы, рабочие встречи проводят по видео- и конференц-связи, но есть такие должностные обязанности, выполнение которых требуют присутствия на рабочем месте каждый день. Для предупреждения рисков заражения сотрудников в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой компания НЛМК-Инжиниринг ввела дополнительные меры безопасности. В зоне турникетов офисного здания мы установили тепловизор от “Ростелекома”, так как именно это оборудование показалось нам наиболее полно отвечающим всем нашим требованиям. При превышении пороговых значений работник не допускается к рабочему месту».

Система тепловизионного контроля включает в себя оборудование с тепло и видеокамерой, прибор «Абсолютно черное тело», который обеспечивает высокую точность замеров до 0,3 градуса Цельсия, и видеорегистратор. В программе можно установить распознавание лиц, что поможет оперативному поиску и идентификации сотрудника с высокой температурой тела. Кроме того, сервис позволяет вести запись и сохранять архив, а также гибко настраивать температурный порог.

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Фото предоставлено «Ростелеком»