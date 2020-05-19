«Открытие» одобрил липчанам первые льготные кредиты

Напомним, базовая ставка по госпрограмме составляет 6,5%. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предоставляет дополнительную скидку и выдает ипотеку по ставке 6,25% годовых. Важный момент – если уже есть предодобренное решение банка по старым ставкам подходящих к новой программе объектов, но клиент еще не заключил сделку, то ставку можно изменить на льготную.

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Воспользоваться может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Максимальная сумма кредита для регионов составляет 3 миллиона на срок до 30 лет, а размер первоначального взноса - от 20%.

Ежедневно банк в Липецке получает новые заявки. Средняя сумма запрашиваемого кредита на данный момент составляет 1,5 миллиона рублей. Что касается объектов - преобладают однокомнатные квартиры эконом-класса. Кроме этого, банк начинает прием заявок по программе «Семейная ипотека» - кредит на льготных условиях могут получить семьи, где родится второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Ставка здесь также субсидируется государством и составляет 4,7%.

- Льготная ипотека – важная мера поддержки экономики. Речь идет не только о людях, нуждающихся в жилье, но и о прямой поддержке строительной отрасли. Отмечу и еще одну заметную тенденцию сегодняшнего рынка - активное использование дистанционных сервисов при оформлении ипотеки, - подчеркнула Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке.