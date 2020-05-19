2020-05-19T17:06:09+03:00
Экономика

Игорь Маковский: за первый квартал «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подключили к сетям более 14 тысяч потребителей

По итогам 1 квартала 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» присоединили к электрическим сетям 14523 новых потребителей: 3013 юридических и 11510 физических лиц.
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Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила 592 МВт.

«Несмотря на непростые внешние условия, мы сократили сроки технологического присоединения и продолжаем совершенствовать клиентские сервисы компаний. Мы перевели наши подразделения по работе с потребителями на дистанционный формат обслуживания, расширили онлайн-сервисы, четко и оперативно выполняем работы по поступившим заявкам», - подчеркивает генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Всего в течение 1 квартала в филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» поступило 20514 .заявок от потребителей на технологическое присоединение. Наибольшее их количество по-прежнему приходится на льготные группы потребителей – 98 % и 97,5% от общего количества по «Россети Центр» и «»Россети Центр и Приволжье» соответственно. В числе наиболее крупных потребителей, присоединенных к сетям энергокомпании в первом квартале – ряд предприятий агропромышленного комплекса:

- в Липецкой области - холодильное оборудование ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» в Лебедянском районе – крупного сельскохозяйственного предприятия по выращиванию плодов и ягод. Соки и пюре под торговой маркой «Красивая Меча» известны за пределами Липецкой области. Кроме того, ЗАО «Агрофирма 15 лет Октября» входит в число ста самых крупных производителей сахарной свеклы, а также является крупнейшим поставщиком мяса и молока в Липецкой области. В рамках технических мероприятий специалисты Липецкэнерго выполнили присоединение трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 800 кВА, обеспечивающую энергоснабжение холодильных установок, произвели расчёт уставок и наладку релейной защиты. Проведенная работа позволит предприятию увеличить объемы хранения овощей и фруктов для круглогодичного обеспечения потребителей качественной продукцией.

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- в Тамбовской области - новый высокотехнологичный «Тепличный Комбинат «Мичуринский» в Мичуринском районе. В рамках реализации договора технологического присоединения энергетики построили ЛЭП напряжением 10 кВ общей протяженностью 11 км и провели реконструкцию оборудования на подстанции 110/35/10 кВ «Южная». Максимальная потребляемая мощность объекта составит 2,5 МВт, планируемая суммарная площадь всех очередей - 100 га. При выходе на проектную мощность комплекс будет производить от 50 до 100 тысяч тонн овощей в год. После реализации всех очередей строительства предприятие станет крупнейшим современным тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта в России и обеспечит рабочими местами около 1500 человек;

- в Курской области - строительная площадка маслоэкстракционного завода ООО «Курскагротерминал» в Касторенском районе, для электроснабжения которой энергетики построили линию электропередачи 10 кВ и смонтировали новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА. Новый завод будет производить 1 млн тонн соевого и подсолнечного масла, соевого шрота и жмыха в год. Это один из крупнейших инвестиционных проектов, который реализуют в регионе до 2021 года. Ввод агропромышленного предприятия в работу позволит создать в Курской области более 400 дополнительных рабочих мест;

- в Смоленской области - площадка для откорма и новые площади цеха по переработке ООО «Кролъ и К» - крупнейшего в России племенного промышленного комплекса полного цикла, работающего по передовым европейским технологиям в Гагаринском районе. Для этого построены две воздушные линии 10 кВ общей протяженностью 2,4 км. На базе новой откормочной площадки планируется содержание 15,8 тысяч голов родительского и более 1 тысячи голов прародительского поголовья;

- в Брянской области - комплекс для производства молока ООО «Красный Октябрь» в Стародубском районе, который будет получать электроэнергию от подстанций 35 кВ «Путевая» и «Гриденки». Комплекс рассчитан на 800 голов дойного стада, объем производства молока в сутки - 20 тонн. Его ввод в строй позволил создать новые рабочие места и увеличить долю продукции местных производителей на рынке молочной промышленности, способствуя укреплению продовольственной безопасности региона;

По всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Росети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по бесплатному номеру 8-800-50-50-1150. Подать заявку на присоединение к сетям также можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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