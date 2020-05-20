2020-05-20T10:20:52+03:00
Общество

На страже здоровья и безопасности

20 мая — важный день для мировой и отечественной метрологии
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На протяжении многих лет метрологические организации всего мира обеспечивают точность измерений, а также достоверность показаний приборов. Сегодня это особенно важно для средств измерений, используемых в медицине.

20 мая в 1875 году была подписана Метрическая конвенция. Это соглашение заложило основу глобального сотрудничества в области метрологии. Именно на нем базируются измерения повседневной жизни, научные открытия, современное производство и международная торговля, обеспечивающие качество жизни и безопасность людей. Всемирный день метрологии символизирует признание заслуг всех специалистов метрологических организаций, вносящих свой вклад в обеспечение единства измерений.

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Точность измерений в медицине —залог безопасности человека.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на предприятиях, а также многих общественных местах страны введен особый режим. Измерение температуры тела входит в перечень основных мер по предупреждению распространения инфекции. Ежедневно по всей стране для измерения температуры бесконтактным способом используют тепловизоры и инфракрасные термометры.

Для сохранения здоровья граждан применяются и другие приборы медицинского назначения: спирометры, спирографы, тонометры, дозаторы пипеточные, различные анализаторы, оксиметры пульсовые, мониторы медицинские прикроватные и многие другие. Квалификация специалистов, эталонная база и измерительные возможности ФБУ «Липецкий ЦСМ» позволяют проводить поверку, калибровку и техническое обслуживание таких средств измерений.

«Медицинские приборы, задействованные при лечении и диагностике вируса сегодня крайне важны. Например, спирометры используют для определения дыхательной способности человека, а с помощью спирографов медики получают графические данные об изменениях объема легких, определяют потребление кислорода, а также частоту и глубину дыхания. Пульсовые оксиметры применяются для определения частоты пульса и степени насыщения кислородом гемоглобина в крови. Достоверность и точность показаний этих приборов важны как для врачей, борющихся с вирусом, так и для заболевших, находящихся в больницах»,— уточнил заместитель директора ФБУ «Липецкий ЦСМ» Игорь Комолов.

Осуществлять успешную профессиональную деятельность невозможно без регулярного расширения возможностей центра в соответствии с нуждами предприятий региона.

«В настоящий момент проходит аккредитацию наша лаборатория по испытаниям боксов микробиологической безопасности, чистых помещений и зон. Это будет единственная испытательная лаборатория такого профиля в регионе. Она позволит центру проводить измерения таких показателей, как концентрация аэрозольных частиц, защитная эффективность фильтров, расход воздуха, скорость воздушного потока, разряжение и многих других. Боксы, чистые зоны и помещения широко используются в медицинской, фармацевтической, электронной, пищевой и других отраслях промышленности», —сообщил главный метролог, начальник отдела метрологического обеспечения производстваФБУ «Липецкий ЦСМ» Роман Моисеев.

«Поздравляю коллег и всех сотрудников метрологических служб предприятий с праздником — Всемирным днем метрологии! Желаю успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, удачи, благополучия, а также повышения точности измерений на службе экономики, для обеспечения высокого качества жизни и сохранения здоровья граждан. Пусть наша работа будет востребованной, а измерения всегда будут точными!»

Директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.

lcsm.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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