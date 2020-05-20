2020-05-20T15:21:07+03:00
Экономика

Игорь Маковский: около тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» впервые пройдут полноценное дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовало обучение работников по программе "Цифровая трансформация в электросетевом комплексе"
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В нем участвуют руководители производственных подразделений энергокомпаний и их заместители, а также специалисты, непосредственно задействованные в мероприятиях цифровизации – в общей сложности около тысячи человек. Учеба проводится в формате вебинара: в условиях осложненной эпидемиологической обстановки руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» скорректировало систему обучения и повышение квалификации персонала, переведя все мероприятия в дистанционный режим.

«Цифровизация – ключевое направление нашей работы на ближайшую перспективу. Для ее успешной реализации нам необходимо вооружить персонал соответствующими навыками и компетенциями и, учитывая постоянное развитие высоких технологий, помогать ему поддерживать их на должном уровне. В условиях действующих ограничений мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы наши работники могли получать новые знания, обеспечиваем непрерывность образовательного процесса и безопасность его участников», - подчеркнул генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

Курс обучения рассчитан на 27 академических часов, проводят его ведущие специалисты компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в сфере цифровизации и преподаватели учебных центров. Участники разбиты на два потока: первый пройдет учебу 19-22 мая, второй – 26-29 мая. Энергетики получат новые знания о сути и эффектах цифровой трансформации в электросетевом комплексе и обо всех аспектах реализуемых в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проектов, в том числе: «Цифровая подстанция» и «Цифровой РЭС», «Интеллектуальный учет электроэнергии» и «Телемеханизация трансформаторных подстанций», «Центр управления сетями», «Цифровой электромонтер», «Накопители электроэнергии» и «Беспилотные летательные аппараты». Кроме того, участникам учебы расскажут о внедряемых и перспективных НИОКР и рационализаторских предложениях в «цифровой» сфере.

В Липецкэнерго дистанционное обучение в мае 2020 года пройдут 40 руководителей и специалистов, непосредственно задействованных в мероприятиях цифровизации.

Слушатели курса смогут не только изучить предоставленный материал, но и в онлайн-режиме задать интересующие их вопросы лектору и разработчикам образовательной программы. По окончании обучения, в случае положительного итогового тестирования, участники получат удостоверения о повышении квалификации.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» системно занимаются цифровым просвещением. Напомним, в ноябре 2019 года энергетики реализовали в 20 регионах страны не имеющий аналогов в России пилотный образовательный проект для студентов по основам цифровой трансформации. В рамках курса лекций, которые в вузах на протяжении месяца читали ведущие эксперты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», студенты получили уникальную возможность ознакомиться с проектами первого этапа цифровой трансформации электросетевого комплекса на территории присутствия компаний, узнать из «первых уст» о специфике функционирования цифровых технологий в электросетевом комплексе, получить представление об управлении процессами и цифровыми данными в электроэнергетике. Проект вызвал большой интерес учащихся и преподавателей. В нем приняли участие более 1500 слушателей в 20 регионах страны.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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