Как Москва победила Питер за право быть столицей

Ребята очень заинтересовались причинами такого серьезного изменения и собрали исторический материал по этой теме. Наиболее интересные выступления подготовили следующие студенты:

Ханыкин Алексей, студент 3 курса «Юриспруденция»

По одной из версий именно 19 мая 1712 года по велению императора Петра I российская столица была перенесена из древней Москвы в Петербург...Новую страницу в мировой летописи открыло и строительство новой столицы Российской империи – города Санкт-Петербурга, когда русский царь Петр Первый, проводя радикальные реформы в московском государстве, решил “прорубить окно в Европу”. Россия остро нуждалась в морских портах, посредством которых могла бы развивать торговлю вывозимым сырьем с ведущими европейскими странами (лес, пенька, лен, зерно, пушнина и др.). В свою очередь, морские пути предоставляли возможность обеспечения России готовой промышленной продукцией. Особенной стратегической целью России стало Балтийское море, господство на котором давало неограниченное влияние на севере Европы. Перемещение административного центра на север и строительство новой столицы – военно-морской крепости –не только обеспечивало страну новым морским портом, но и защищало ее северо-западные области. Официальной столицей России Санкт-Петербург стал в 1712 г. Строительство новой столицы изменило всю страну, превратив ее в великую европейскую державу, которая впоследствии оказала эпохальное влияние на ход мировой истории .

Сергеева Анна, студентка 3 курса «Экономика»

Существует еще одна версия ... Почти 300 лет тому назад, 8(21) мая 1712 года, царь Петр I официально перенес столицу своего государства из Москвы в новый, толком еще не отстроенный город. Единственное разумное объяснение здесь: Петр I строил совершенно другое государство, которое никак не должно было быть связано с прежним Российским государством. Чтобы убедится в правильности предположения, достаточно взглянуть на его административные реформы, предшествовавшие решению о переносе столицы. В 1708-1710 годах Петр I полностью поломал прежнюю систему административного устройства России, проведя областную реформу. Со времен первых Московских князей уезды напрямую замыкались на центр, отчитывались перед ним и руководились им же. Петр I по-новому разделил страну: на 8 губерний, состоявших из провинций. А вот провинции-то уже дальше дробились на уезды. При этом ратуша сразу утратила значение центрального казначейства страны, так как ее финансовые функции перешли в ведение областной администрации. Также были ликвидированы и земские избы, своего рода «Народные Советы» прошлого.

Щедухина Маргарита, студентка 4 курса «ГМУ»

Возникает вопрос об обратном переносе столицы в Москву и его причинах.

Перенос столицы России из Петрограда в Москву 11 марта 1918 года стал последним переносом столицы в истории современной России. Был инициирован новым большевистским правительством по ряду социальных и геополитических причин, тесно переплетённых друг с другом.

Несмотря на то, что Петроград стал колыбелью революции, именно здесь была высока возможность начала контрреволюционного движения. И действительно, большевики пришли к власти в постреволюционном либерально-анархичном Петрограде гораздо легче, чем в Москве. В патриархальной же Москве в течение как минимум нескольких дней шли ожесточённые бои между сторонниками старой и новой власти, жертвами которых стали более 200 человек. Однако после нескольких месяцев стало ясно, что боровшиеся за идеалы революции классы не были готовы принять некоторые её результаты в реальной жизни. Начались забастовки интеллигенции: банковских чиновников и учителей, служащих почты и телеграфа, ряда ведомств и госучреждений. Да и сам петроградский пролетариат оказался не готов вкусить все плоды революции и новой волны нестабильности. Хлебный паёк сократился до 120 г в день. Начались массовые забастовки на промышленных предприятиях северной столицы.

Этим также стремились воспользоваться иностранные интервенты эпохи Гражданской войны и революции и все давние конкуренты Российской империи, в первую очередь Германия и Великобритания.

В отличие от Москвы, расположенной в глубине континентальной России с её холодными зимами, прибалтийский Питер был гораздо более уязвим, так как был доступен с моря и располагался в непосредственной близости к Прибалтике.

Инициатива переноса столицы в Москву принадлежит, по всей видимости, управделами Совнаркома Бонч-Бруевичу В. Д. Решение о переносе столицы было принято Совнаркомом 26 февраля.

Никитина А.А., руководитель клуба, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры ГиЕД.

Таким образом, подводя итоги дискуссии: столицей государства Российского Москва стала в 1547 году, когда Иван IV Грозный принял царский титул. Спустя без малого два века, в 1712 году, Петр I перенес столицу России в специально основанный для этого Санкт-Петербург. Москва же вернула себе столичный статус в 1918 году по решению молодого советского правительства, а в 1922 году стала столицей Советского Союза.