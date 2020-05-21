Сбор металлолома, вынос знамени школы, песни под гитару у костра и настоящая крепкая дружба: пионерское прошлое в воспоминаниях очевидцев и участников

Взвейтесь кострами, синие ночи!

Мы пионеры - дети рабочих.

Близится эра светлых годов.

Клич пионера: "Всегда будь готов!

Пожалуй, не было среди них того, кто не хотел бы носить это гордое звание «пионер». Это надёжный товарищ, который уважает старших, заботится о младших и всегда поступает по совести и чести.

Сегодня в пионеры хоть и не принимают, о тех временах не забыли. И, несмотря на то, что этот праздник детский, отмечают его все, потому что у каждого взрослого было своё пионерское детство. Время романтики, время костров и песен, время настоящей пионерской дружбы!

В Липецком кампусе Президентской академии работают педагоги, носившие когда-то гордое звание «Пионер». Когда слушаешь ветеранов пионерского движения, ощущаешь, с какой теплотой и ностальгией они говорят об этом, и понимаешь, что пионерия была главным составляющим их школьной жизни. У некоторых из педагогов мы решили узнать об их детстве, погрузиться в пионерские будни.

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Чуносов .В.С., доцент, кандидат юридических наук

- Честно говоря, я никогда не занимал никаких пионерских должностей. Но в пионерской работе я, разумеется, принимал участие. Не столько под влиянием призывов, печатавшихся в «Пионерской правде» или звучавших по радио, сколько из-за желания не подвести своих товарищей, не допустить, чтобы наш класс или наша школа отстали от других. Всегда был членом редколлегии, участвовал в художественной самодеятельности, был горнистом, в выпускном классе мне доверили нести школьное знамя.

Запомнилась торжественная пионерская линейка 1 сентября. Вынос знамени сопровождался группой, состоящей из знаменосца, барабанщика и двух сопровождающих. Они шли за барабанщиком и отдавали салют во время прохождения по периметру стоящим на линейке. Горнисты и барабанщики озвучивали торжественное шествие. Думаю, что наиболее важный результат пионерской работы заключался не в собранных тоннах железа, бумаги и картона (хотя в народном хозяйстве страны они, наверняка, были не лишними), а в воспитании чувства товарищества.

Уверен, что благодаря пионерской организации, каждый из нашего школьного коллектива сформировался в личность с активной жизненной позицией и стал меняться к лучшему, и надеюсь, что этот процесс продолжается до сих пор.

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Степанов А.П., заместитель начальника УМО

- В школе я был членом совета дружины и ответственным за сбор металлолома. Это был настоящий квест, как говорят сегодня. Победа в соревновании по сбору металлолома представлялась важным достижением. Поэтому мы собирали металлолом с таким же увлечением, с каким современные дети сражаются в компьютерные игры. Помню, как в пятом классе мы забрели в поисках старого железа на строительную площадку и обнаружили там чугунную батарею центрального отопления. Она оказалась ужасно тяжелой. Я до сих пор не забыл, как мы вчетвером с трудом тащили эту неподъемную секцию, радуясь, что теперь наш класс точно обойдет своих соперников и займет первое место.

На мой взгляд, главное, чего сумела добиться пионерская организация – это безусловного авторитета в детской среде. Уже с позиции своего педагогического опыта я понимаю, что за этим стоит ежедневная, кропотливая, многолетняя работа людей, занимавшихся руководством пионерским движением, созданием образа пионера в общественном сознании, воспитанием у детей стремления участвовать в общественной работе.

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Подкутова С.Л., заместитель директора по УВР

- Для многих, и для меня в том числе, день приема в пионеры стал самым счастливым днем в жизни. Мы долго готовились к этому шагу, на классном собрании были определены лучшие октябрята (в их числе оказалась и я), которых решено было принять в первую очередь. Школьная линейка, на которой мне повязали пионерский галстук, навсегда останется в моей памяти.

Помню, очень сильно волновалась, учила клятву. И вот этот торжественный день наступил! Нас построили на линейку. Правая рука согнута на уровне груди. На руке аккуратно висит пионерский галстук, который повяжут старшие пионеры… Такое ощущение, что все было только вчера.

Позже я стала председателем пионерской дружины, и было множество интересных и важных событий и в школьной и затем в комсомольской студенческой жизни, но этот день остался в памяти ярким радостным пионерским салютом.

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Соловьева Н.Ю., начальник отдела внеучебной работы и развития карьеры

- Пионерская работа делала жизнь интереснее и насыщеннее. Я, как и многие на всю жизнь сохранила яркие воспоминания о поездках в пионерские лагеря, о тимуровском движении, участники которого оказывали помощь в ведении хозяйства и решении бытовых проблем пожилым людям, прежде всего ветеранам войны и труда. Я хорошо помню, как мы ходили в магазин за покупками для ветеранов, помогали им делать домашнюю уборку, а потом – вместе пили чай и слушали их воспоминания. Но главное, забота о пожилых людях помогала нам стать милосерднее.

Теперь я понимаю, что тимуровская работа помогла сохранить солидарность поколений, которая необходима для того, чтобы общество могло нормально развиваться. Очень рада, что добровольческое движение среди молодежи активно развиваются в нашей стране и продолжает традиции тимуровцев.

Автор фото Карпухина Светлана

и из архива КП