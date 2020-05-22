2020-05-22T12:16:05+03:00
Общество

ПАО «Ростелеком» продает нежилые помещения в Липецкой области

Продаются комплекс помещений, нежилое недвижимое имущество и гараж по адресам:
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1) Продается гараж, площадь: 51,50 кв.м. Адрес: г.Липецк, ул.Доватора, д.18.

Цена: 460 000 р. Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.

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2) Продается комплекс помещений, общая площадь: 2 080,2 кв.м. Адрес: г. Липецк, проезд Трубный, 10. Цена: 19 600 000 р. Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.

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3) Продается нежилое недвижимое имущество, площадь: 129,90 кв.м. Адрес: Липецкая обл., р-н. Липецкий, с.Боринское, ул.Кирова, д.29а. Цена: 410 000 р.

Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.

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4) Продается нежилое недвижимое имущество, площадь: 86,40 кв.м. Адрес: г.Липецк, ул.Циолковского, д.34/3. Цена: 701 000 р. Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.

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5) Продается нежилое недвижимое имущество, площадь: 139,30 кв.м. Адрес: Липецкая обл., р-н.Воловский, с.Гатище. Цена: 215 000 р.Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.

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6) Продается нежилое недвижимое имущество, площадь: 247,50 кв.м. Адрес: Липецкая обл., р-н.Усманский, г.Усмань, ул.Ленина, д.188. Цена: 2 900 000 р.

Телефон: 8(920)541-01-26 Сергей.

Цены действительны на момент публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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