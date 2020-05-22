Коронавирус vs ЕГЭ: победу одерживает…

Весной этого года выпускникам школ психологически очень тяжело: к тревоге и напряжению из-за ЕГЭ добавилась ещё и неопределённость когда, как и сколько экзаменов сдавать, а может экзамены совсем отменят?

Сотни и тысячи выпускников и учителей по всей стране с напряжением ждали, когда же будут названы даты. В педагогической среде и между родителями не утихали споры об отмене ЕГЭ в этом году. Несколько раз депутаты пытались вынести на обсуждение вопрос о том, чтобы не проводить единый госэкзамен, как это решили сделать американцы и французы.

Наконец вчера, 21 мая, Владимир Владимирович Путин лично объявил о том, что ЕГЭ начнется 29 июня. Было сказано , что ЕГЭ-2020 будут сдавать только те школьники, которые в этом году хотят поступать в вузы и предложено увеличить число бюджетных мест в вузах с 2021 года. Прием документов должен начаться уже в июне, а для выпускников этого года в июле. Зачисление проведут в более сжатые сроки.

Понятны причины, по которым проведение ЕГЭ в этом году нельзя отменить. Государственные экзамены в вузах никто не отменял. Они тоже пройдут в совершенно новом формате: защиты и экзамены в он-лайн режиме. Может быть, это и не так страшно, но всё новое, как известно, пугает и держит в напряжении. Если дать вузам возможность провести свои испытания, то организовывать приемную кампанию-2020 университетам придется буквально «с колес», что может повлечь за собой трудности и некоторую неразбериху. По нашему мнению, единый экзамен это действительно объективный и прозрачный механизм, позволяющий провести конкурсный отбор абитуриентов в вузы. Понятно и то, что организационные и санитарные меры в этом году должны быть беспрецедентными. Как сказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев: «Коронавирус когда-нибудь закончится, а объективная система поступления должна остаться».

Клеймёнова Евгения, кандидат педагогических наук, доцент Липецкого филиала РАНХиГС

Автор фото Карпухина Светлана