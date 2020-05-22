2020-05-22T17:44:40+03:00
Общество

Коронавирус vs ЕГЭ: победу одерживает…

Будут ли ЕГЭ в этом году – главный вопрос школьных выпускников 2020
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Весной этого года выпускникам школ психологически очень тяжело: к тревоге и напряжению из-за ЕГЭ добавилась ещё и неопределённость когда, как и сколько экзаменов сдавать, а может экзамены совсем отменят?

Сотни и тысячи выпускников и учителей по всей стране с напряжением ждали, когда же будут названы даты. В педагогической среде и между родителями не утихали споры об отмене ЕГЭ в этом году. Несколько раз депутаты пытались вынести на обсуждение вопрос о том, чтобы не проводить единый госэкзамен, как это решили сделать американцы и французы.

Наконец вчера, 21 мая, Владимир Владимирович Путин лично объявил о том, что ЕГЭ начнется 29 июня. Было сказано , что ЕГЭ-2020 будут сдавать только те школьники, которые в этом году хотят поступать в вузы и предложено увеличить число бюджетных мест в вузах с 2021 года. Прием документов должен начаться уже в июне, а для выпускников этого года в июле. Зачисление проведут в более сжатые сроки.

Понятны причины, по которым проведение ЕГЭ в этом году нельзя отменить. Государственные экзамены в вузах никто не отменял. Они тоже пройдут в совершенно новом формате: защиты и экзамены в он-лайн режиме. Может быть, это и не так страшно, но всё новое, как известно, пугает и держит в напряжении. Если дать вузам возможность провести свои испытания, то организовывать приемную кампанию-2020 университетам придется буквально «с колес», что может повлечь за собой трудности и некоторую неразбериху. По нашему мнению, единый экзамен это действительно объективный и прозрачный механизм, позволяющий провести конкурсный отбор абитуриентов в вузы. Понятно и то, что организационные и санитарные меры в этом году должны быть беспрецедентными. Как сказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев: «Коронавирус когда-нибудь закончится, а объективная система поступления должна остаться».

Клеймёнова Евгения, кандидат педагогических наук, доцент Липецкого филиала РАНХиГС

Автор фото Карпухина Светлана

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Следственный комитет РФ: «Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге»
Продолжается расследование уголовного дела в отношении волгоградца Дениса Воронова, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фотографию одного из лидеров Третьего рейха
Все подробности приемной кампании-2020: Замминистра науки и высшего образования ответит на вопросы на Радио "Комсомольская правда"
Дмитрий Афанасьев расскажет об особенностях приемной кампании в вузы в этом году, дополнительных бюджетных местах и стоимости обучения для коммерческих студентов
Свыше 1,5 млн человек получили поддержку от волонтеров
Волонтерские центры «Единой России» с целью поддержки медработников и населения помогли свыше 1,5 миллиона человек. Работа первого подобного центра была запущена на базе общественной приемной фракции в городе Калуге два месяца назад
Новости 24
Грузовики больше не проедут по мосту в Новой Жизни под Липецком
В Липецке должник вернул 22 млн рублей долга после ареста машин
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года составило 463 человека
Подросток в Липецке застрял в качелях: на помощь пришли спасатели
Штормпредупреждение от МЧС: в субботу в Липецке заморозки
Прокуратура выявляет нарушения в ходе реконструкции Нижнего парка Липецка
Школьникам через Instagram сообщили расписание ЕГЭ в Липецке на 2020 год
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 22 мая 2020 года: 64 новых зараженных COVID-19
Под Липецком уничтожили артиллерийский снаряд времен войны
Женщина за рулем «Кии» пострадала в ДТП с «Матизом» в Липецке
Скорая с сиреной попала в ДТП в Липецке
Коронавирус в Липецке, новости на 22 мая 2020 года: соцработники получат доплату за особые условия труда
В Липецке "Квадра" начисляла плату за тепло без показаний счетчиков
Под Липецком 83-летний пенсионер порезал жену, которая не дала ему выпить
За 4 месяца 2039 липчан переболели пневмонией: это на 15% меньше, чем в прошлом году
Волонтеры ищут 46-летнего мужчину: он может находиться в Липецке или Тамбовской области
Из-за коронавируса в Нижнем парке Липецка не успели устранить недочеты
Коронавирус в Липецке, новости на 21 мая 2020 года: у 514 человек подозревают COVID-19
В Липецке продавец паленого алкоголя получил 7 лет за попытку купить «крышу» в полиции
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 21 мая 2020 года: выписали 61 человека
В Липецке из-за ямочного ремонта перекроют улицу-дублер проспекта Победы
Штормовое предупреждение на 22 мая в Липецке: ожидается до 1 градуса мороза
В Липецке мошенники обманули сотрудницу банка почти на полмиллиона рублей