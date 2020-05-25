В «Россети Центр Липецкэнерго» изменился номер мессенджера для текстовых сообщений об отключении электроэнергии

Самостоятельно узнать о причинах отключения и планируемых сроках восстановления электроснабжения можно на сайте компании www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении - Сообщить об отключениях». Если на момент запроса информация отсутствует, ответ с разъяснением причин отключения электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения будет направлен по электронной почте.

Кроме того, в «Россети Центр» работает круглосуточная прямая линия 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50. По этому телефону потребители могут получить квалифицированную консультацию специалистов по вопросам электроснабжения, в том числе технологическому присоединению к сетям, состоянию электроснабжения, плановым и аварийным отключениям электроэнергии, а также дополнительным услугам филиала. Звонок бесплатный.

На сайте компании работает форма обратной связи в разделе «Потребителям -Обслуживание потребителей - Обратная связь». Сообщить об отсутствии электроэнергии можно и на официальных страничках компании в социальных сетях.

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Фото предоставлено Липецкэнерго