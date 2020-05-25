Сервисы «Ростелекома» стали доступны более трем тысячам домохозяйств в Липецкой области

Современные услуги связи стали доступны для более чем 3 000 домохозяйств в селах Октябрьское, Дубовое, Красное, Кривополянье, Хлевное и поселке Рощинский. Специалисты компании проложили около 30 километров волоконно-оптических линий связи.

Константин Власов, и.о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«На днях мы завершили очередной этап строительства сетей связи по технологии GPONеще в шести районах Липецкой области. С начала 2020 года доступ для подключения к цифровым сервисам “Ростелекома” появился у жителей более семи тысяч домохозяйств. Это означает, что у них стало больше возможностей для комфортной жизни, работы, общения и развлечения. Благодаря высокой пропускной способности канала абоненты “Ростелекома” могут без потери качества пользоваться одновременно высокоскоростным интернетом, видеонаблюдением, умным домом и платформой Wink».

Мультимедийный сервис Wink от «Ростелекома» позволяет смотреть более 5000 фильмов и 200 каналов на любом устройстве. Контент предоставляется в высоком качестве HDили UltraHD (4K). Можно подключить к одному аккаунту до пяти устройств, например, компьютер, смартфон, планшет, телевизор. Абонент может управлять эфиром: перематывать или ставить на паузу. Кроме того, можно загружать фильмы на устройство и смотреть там, где нет интернета. Для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink неограничен.

Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте rt.ru и по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.

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Фото предоставлено «Ростелеком»