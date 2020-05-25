2020-05-25T14:48:23+03:00
Общество

Сервисы «Ростелекома» стали доступны более трем тысячам домохозяйств в Липецкой области

Оптика от «Ростелекома» пришла в шесть населенных пунктов Липецкой области
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Современные услуги связи стали доступны для более чем 3 000 домохозяйств в селах Октябрьское, Дубовое, Красное, Кривополянье, Хлевное и поселке Рощинский. Специалисты компании проложили около 30 километров волоконно-оптических линий связи.

Константин Власов, и.о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«На днях мы завершили очередной этап строительства сетей связи по технологии GPONеще в шести районах Липецкой области. С начала 2020 года доступ для подключения к цифровым сервисам “Ростелекома” появился у жителей более семи тысяч домохозяйств. Это означает, что у них стало больше возможностей для комфортной жизни, работы, общения и развлечения. Благодаря высокой пропускной способности канала абоненты “Ростелекома” могут без потери качества пользоваться одновременно высокоскоростным интернетом, видеонаблюдением, умным домом и платформой Wink».

Мультимедийный сервис Wink от «Ростелекома» позволяет смотреть более 5000 фильмов и 200 каналов на любом устройстве. Контент предоставляется в высоком качестве HDили UltraHD (4K). Можно подключить к одному аккаунту до пяти устройств, например, компьютер, смартфон, планшет, телевизор. Абонент может управлять эфиром: перематывать или ставить на паузу. Кроме того, можно загружать фильмы на устройство и смотреть там, где нет интернета. Для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink неограничен.

Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте rt.ru и по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.

реклама

Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Рогозин - о том, куда российские космонавты полетят после МКС: прямая онлайн-трансляция
Глава Роскосмоса в эфире Радио «Комсомольская правда» дал оценку первому американскому космическому кораблю и рассказал о новых российских ракетах [видеотрансляция с 11.00]
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 25 мая 2020 года составило 546 человек
В Липецке в ДТП попали пассажирские автобусы
Садоводческие маршруты в Липецке начали работать ежедневно
В Липецке у иномарки загорелся моторный отсек
В Липецке аферист под видом волонтера с продуктами оставил пенсионерку без денег
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 25 мая 2020 года: 63 новых заболевших COVID-19
В Липецке разбился 13-летний школьник на мопеде
Под Липецком взрослый мужчина угнал трактор, покатался и бросил в лесу
В Липецке мужчину ударили ножом в спину на пешеходном переходе
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 24 мая 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Жители шести улиц Липецка останутся без воды 25 мая
Еще у 65 жителей Липецкой области выявили коронавирус на 24 мая
Коронавирус в Липецке, новости на 23 мая 2020 года: город снова лидирует по числу заболевших в регионе
МЧС предупреждает: на Липецк и область обрушится гроза
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 23 мая 2020 года выросло до 534 человек
Под Липецком сильный град побил урожай
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 мая 2020 года: еще у 65 человек выявили COVID-19
Грузовики больше не проедут по мосту в Новой Жизни под Липецком
В Липецке должник вернул 22 млн рублей долга после ареста машин
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 22 мая 2020 года составило 463 человека