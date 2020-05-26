2020-05-26T16:57:48+03:00
Экономика

Липецкий филиал «Россети Центр» в пятый раз вписан в книгу «Трудовая слава Липецкой области»

Предприятие заняло 3-е место в номинации «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы» и согласно условиям конкурса, вписано в книгу «Трудовая слава Липецкой области»
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Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» вошел в число призеров областного публичного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав граждан», который проводит управление труда и занятости Липецкой области. Предприятие заняло 3-е место в номинации «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы» и согласно условиям конкурса, вписано в книгу «Трудовая слава Липецкой области».

Региональный конкурс коллективных договоров проводится в Липецкой области с 2001 года. Его целью является привлечение общественного внимания к важности социальных программ в жизнедеятельности предприятия; выявление организаций, добивающихся высокой эффективности в управлении персоналом; демонстрация, изучение и распространение успешного опыта социального развития и форм социального партнерства. Ежегодно в нем принимают участие свыше 50 организаций и предприятий. Отбор лучших коллективных договоров осуществляется конкурсной комиссией по таким критериям, как оплата труда и социальные выплаты, охрана и условия труда, занятость работников, реализация социальных программ.

Липецкэнерго участвовало в конкурсе в пятый раз и неизменно добивалось хорошего результата: трижды становилось победителем, дважды – призером. Все эти победы свидетельствуют об успешности проводимой предприятием социальной политики.

«Выполнение обязательств по коллективному договору является важным направлением социальной политики Липецкэнерго, так как позволяет создать для персонала комфортные условия работы, обеспечить стабильность и уверенность в завтрашнем дне», - подчеркнула начальник управления по работе с персоналом филиала Екатерина Мушникова.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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